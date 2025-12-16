L'activité du secteur privé français marque le pas en décembre

En repli à 50,1 (contre 50,4 en novembre), soit un niveau à peine supérieur à la barre de 50 du sans changement, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en décembre.



À l'échelon sectoriel, l'activité a continué d'augmenter dans le secteur des services, bien qu'à un rythme marginal, tandis que dans l'industrie manufacturière, les niveaux de production se sont presque stabilisés au cours du mois.



Le volume global des nouvelles affaires obtenues par les entreprises privées françaises a diminué en décembre, mais l'emploi est reparti à la hausse malgré un affaiblissement des perspectives d'activité à douze mois.



"Ce recul de la confiance s'explique principalement par l'incertitude politique en France et, dans une moindre mesure, par des perspectives de demande défavorables pour l'année 2026", explique S&P Global qui publie cette enquête.