L'activité trimestrielle reste en berne chez Solutions30

Au troisième trimestre 2025, Solutions30 a enregistré un chiffre d'affaires de 216,8 millions d'euros, en repli de 3,9% sur un an. Le recul de l'activité est toutefois plus modéré qu'au T1 (-12,3%) et qu'au T2 (-6,7%).



Dans le détail, la division Connectivity en France, qui représente encore 14% du chiffre d'affaires du groupe, reste sous forte pression avec une chute de 32,1% au 3e trimestre, à 31,1 MEUR, pénalisée par la fin rapide des déploiements de fibre et un recentrage volontaire du portefeuille clients.



En revanche, les activités hors Connectivity en France progressent de 3,4% à 185,6 MEUR, illustrant la montée en puissance des relais de croissance.



L'Allemagne enregistre une croissance organique de 10,1%, portée par la fibre. En Italie, le chiffre d'affaires grimpe de 22,3%, porté par la fibre et l'énergie. À l'inverse, la société poursuit ses plans de rationalisation en Espagne (CA à -26,2% au T3, à 5,4 MEUR) et au Royaume-Uni (CA à -42,1% au T3, à 3 MEUR), marchés en décroissance.



'Ce troisième trimestre confirme la bonne tenue des activités du Groupe hors télécommunications en France. [...] Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d'adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.



'Cette transformation est un passage nécessaire pour retrouver un niveau de rentabilité en ligne avec nos ambitions', a-t-il ajouté.