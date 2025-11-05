Au troisième trimestre 2025, Solutions30 a enregistré un chiffre d'affaires de 216,8 millions d'euros, en repli de 3,9% sur un an. Le recul de l'activité est toutefois plus modéré qu'au T1 (-12,3%) et qu'au T2 (-6,7%).
Dans le détail, la division Connectivity en France, qui représente encore 14% du chiffre d'affaires du groupe, reste sous forte pression avec une chute de 32,1% au 3e trimestre, à 31,1 MEUR, pénalisée par la fin rapide des déploiements de fibre et un recentrage volontaire du portefeuille clients.
En revanche, les activités hors Connectivity en France progressent de 3,4% à 185,6 MEUR, illustrant la montée en puissance des relais de croissance.
L'Allemagne enregistre une croissance organique de 10,1%, portée par la fibre. En Italie, le chiffre d'affaires grimpe de 22,3%, porté par la fibre et l'énergie. À l'inverse, la société poursuit ses plans de rationalisation en Espagne (CA à -26,2% au T3, à 5,4 MEUR) et au Royaume-Uni (CA à -42,1% au T3, à 3 MEUR), marchés en décroissance.
'Ce troisième trimestre confirme la bonne tenue des activités du Groupe hors télécommunications en France. [...] Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d'adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché', a commenté Gianbeppi Fortis, Président du Directoire.
'Cette transformation est un passage nécessaire pour retrouver un niveau de rentabilité en ligne avec nos ambitions', a-t-il ajouté.
Solutions 30 SE est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- Connectivité et aux réseaux télécoms (73,5%) : installation et maintenance de connexions FTTH, câble et DSL, intervention sur les infrastructures réseau, déploiement de réseaux très haut débit, etc. ;
- Energie (15,4%) : installation et maintenance de compteurs intelligents et de boîtiers communicants (électricité, eau et gaz), de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'équipements de domotique, modernisation de réseaux électriques basse et moyenne tensions ;
- Technologies numériques (11,1%) : installation et paramétrage d'équipements numériques multimédias, prestations de dépannage et de formation.
Le groupe est présent en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Pologne.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36,2%), Benelux (37,3%), Allemagne (8,5%), Pologne (5,9%), Italie (5,5%), Péninsule Ibérique (3,7%) et Royaume-Uni (2,9%).
