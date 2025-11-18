L’administration Trump a annoncé mardi une série de mesures visant à transférer les principales missions du ministère de l’Éducation à d’autres agences fédérales, dans le cadre de son projet de suppression de cette entité créée en 1979. Des accords ont été conclus avec quatre départements, dont ceux du Travail et de la Santé, afin de prendre en charge des programmes essentiels tels que les prêts étudiants, les aides aux familles à faibles revenus ou encore la supervision des droits civiques dans les écoles. Ces transferts traduisent une volonté de démantèlement progressif par voie administrative, sans passer par un vote formel du Congrès, seul habilité à supprimer un ministère.

Depuis le décret signé en mars 2025 pour initier la fermeture du Département de l’Éducation, l’administration multiplie les mesures concrètes : près de la moitié des effectifs ont été supprimés cette année. La secrétaire à l’Éducation, Linda McMahon, a défendu cette restructuration dans une tribune, évoquant une volonté de simplification et d’efficacité. Elle estime que d’autres agences sont mieux positionnées pour gérer les fonctions éducatives à l’échelle fédérale, et que la récente fermeture temporaire du gouvernement aurait démontré l’absence d’impact du ministère sur le quotidien des citoyens.

La démarche s’inscrit dans un combat de longue date mené par l’aile conservatrice du Parti républicain. Déjà dans les années 1980, Ronald Reagan avait tenté de faire disparaître le ministère. Donald Trump, lors de son premier mandat, avait proposé de le fusionner avec le Département du Travail. Faute de majorité législative pour l’abolir, la stratégie actuelle vise à priver progressivement le ministère de ses moyens et de ses missions. Cette approche suscite de vives critiques parmi les défenseurs d’une politique éducative nationale, qui s’alarment de l’impact potentiel sur l’équité, les droits des élèves et l’accès à l’enseignement supérieur pour les populations les plus vulnérables.