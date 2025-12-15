L’administration Trump a annoncé lundi la création d’une "U.S. Tech Force", un nouveau programme fédéral mobilisant environ 1 000 ingénieurs et spécialistes technologiques pour soutenir des projets stratégiques liés à l’intelligence artificielle et à la modernisation numérique des agences américaines. Cette initiative, d’une durée initiale de deux ans, vise à renforcer la capacité du gouvernement à mener des projets technologiques de grande envergure, en collaboration étroite avec le secteur privé.

Les participants seront répartis dans différentes agences fédérales et travailleront aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie tels qu’Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector (Alphabet), Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle ou encore Palantir. Ils interviendront sur des sujets jugés prioritaires : déploiement de l’IA, développement d’applications, infrastructures cloud, modernisation des systèmes de données et amélioration des services publics numériques. À l’issue de leur mission, les participants pourront rejoindre l’une des entreprises partenaires, qui se sont engagées à étudier leurs candidatures.

La "Tech Force" s’inscrit dans un effort plus large de la Maison-Blanche pour renforcer la compétitivité technologique des États-Unis face à la Chine. Elle a été dévoilée quelques jours après la signature par Donald Trump d’un décret instaurant un cadre national pour la régulation de l’intelligence artificielle, salué par les industriels pour sa volonté d’harmoniser les règles. Le programme prévoit des salaires annuels compris entre 150 000 et 200 000 dollars, assortis d’avantages sociaux. Selon Scott Kupor, directeur de l’Office of Personnel Management, cette initiative vise à "remodeler la fonction publique pour l’adapter aux défis technologiques les plus critiques".