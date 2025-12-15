L’administration Trump a annoncé lundi la création d’une "U.S. Tech Force", un nouveau programme fédéral mobilisant environ 1 000 ingénieurs et spécialistes technologiques pour soutenir des projets stratégiques liés à l’intelligence artificielle et à la modernisation numérique des agences américaines. Cette initiative, d’une durée initiale de deux ans, vise à renforcer la capacité du gouvernement à mener des projets technologiques de grande envergure, en collaboration étroite avec le secteur privé.
Les participants seront répartis dans différentes agences fédérales et travailleront aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie tels qu’Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector (Alphabet), Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle ou encore Palantir. Ils interviendront sur des sujets jugés prioritaires : déploiement de l’IA, développement d’applications, infrastructures cloud, modernisation des systèmes de données et amélioration des services publics numériques. À l’issue de leur mission, les participants pourront rejoindre l’une des entreprises partenaires, qui se sont engagées à étudier leurs candidatures.
La "Tech Force" s’inscrit dans un effort plus large de la Maison-Blanche pour renforcer la compétitivité technologique des États-Unis face à la Chine. Elle a été dévoilée quelques jours après la signature par Donald Trump d’un décret instaurant un cadre national pour la régulation de l’intelligence artificielle, salué par les industriels pour sa volonté d’harmoniser les règles. Le programme prévoit des salaires annuels compris entre 150 000 et 200 000 dollars, assortis d’avantages sociaux. Selon Scott Kupor, directeur de l’Office of Personnel Management, cette initiative vise à "remodeler la fonction publique pour l’adapter aux défis technologiques les plus critiques".
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
