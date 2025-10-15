L’administration Trump prévoit d’éliminer plus de 10 000 emplois dans la fonction publique fédérale au cours de la fermeture actuelle du gouvernement, a annoncé mercredi Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB). Ces suppressions de postes, présentées comme une étape de la stratégie de réduction de la bureaucratie, interviennent alors que le blocage budgétaire entre la Maison Blanche et le Congrès entre dans sa troisième semaine. Vought a affirmé que cette période de paralysie représentait une "opportunité" de restructurer durablement l’appareil d’État.

Selon l’OMB, environ 4 200 fonctionnaires ont déjà reçu des notifications RIF (Reduction in Force), mais ce chiffre devrait "probablement dépasser les 10 000" dans les prochains jours. Aucune échéance précise n’a été communiquée. Ces licenciements, inédits en pleine fermeture gouvernementale, ont provoqué la colère des syndicats de fonctionnaires, qui ont déposé une plainte pour en obtenir la suspension.

Une juge fédérale, saisie mercredi, s’est dite favorable à un gel temporaire des licenciements en attendant un examen complet du dossier. La Maison Blanche a de son côté transmis ses projections révisées à la justice, tout en défendant la nécessité de réduire la taille du gouvernement pour "démanteler la bureaucratie" et rationaliser les dépenses publiques. Cette approche marque un tournant dans la stratégie budgétaire de l’administration, qui cherche à transformer une impasse politique en instrument de réforme structurelle.