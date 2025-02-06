L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli environ 63,2 millions de passagers en 2025. Cela représente une croissance annuelle d'environ 2,6 %.
Le trafic européen a augmenté de 3,7 %. Les destinations les plus performantes se trouvaient en Europe du Sud et du Sud-Est (en hausse de 6,4 %).
Parmi les bénéficiaires de cette croissance en Europe figuraient également la Tchéquie (en hausse de 21,8 %) et la Norvège (en hausse de 10,4 %).
La Thaïlande s'est démarquée, augmentant de 35,4 %. Le trafic au Moyen-Orient a bénéficié de la reprise des vols avec Israël (en hausse de 40,4 %) et le Liban (en hausse de 34,6 %).
Au dernier mois de 2025, le volume de passagers chez Fraport s'élevait à environ 4,8 millions. Cela représentait une augmentation significative de 5,3 %.
Le Dr Stefan Schulte, DG de Fraport, a déclaré : " Le secteur international a continué de donner le rythme, certains de nos aéroports mondiaux ayant même battu de nouveaux records passagers. Alors que les concurrents européens établissent de nouveaux records de passagers, en 2025 Francfort est restée environ dix pour cent en dessous des niveaux d'avant la pandémie. "
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
