L'aéroport de Francfort a accueilli environ 63,2 millions de passagers en 2025 (+2,6 %)

L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli environ 63,2 millions de passagers en 2025. Cela représente une croissance annuelle d'environ 2,6 %.



Le trafic européen a augmenté de 3,7 %. Les destinations les plus performantes se trouvaient en Europe du Sud et du Sud-Est (en hausse de 6,4 %).



Parmi les bénéficiaires de cette croissance en Europe figuraient également la Tchéquie (en hausse de 21,8 %) et la Norvège (en hausse de 10,4 %).



La Thaïlande s'est démarquée, augmentant de 35,4 %. Le trafic au Moyen-Orient a bénéficié de la reprise des vols avec Israël (en hausse de 40,4 %) et le Liban (en hausse de 34,6 %).



Au dernier mois de 2025, le volume de passagers chez Fraport s'élevait à environ 4,8 millions. Cela représentait une augmentation significative de 5,3 %.



Le Dr Stefan Schulte, DG de Fraport, a déclaré : " Le secteur international a continué de donner le rythme, certains de nos aéroports mondiaux ayant même battu de nouveaux records passagers. Alors que les concurrents européens établissent de nouveaux records de passagers, en 2025 Francfort est restée environ dix pour cent en dessous des niveaux d'avant la pandémie. "