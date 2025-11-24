Nokia annonce que Taoyuan International Airport Corporation (TIAC), soit l'aéroport international situé au nord de l'île, va déployer sa solution IP/MPLS pour renforcer la sécurité, la résilience et l'efficacité des services dans les terminaux 1 et 2.

Le projet, réalisé avec HwaCom Systems, unifiera voix, données, vidéos et technologies opérationnelles sur un réseau unique, réduisant la complexité et les coûts. L'aéroport, qui a accueilli près de 45 millions de passagers en 2024, prépare également son expansion avec un troisième terminal prévu en 2027. Stuart Hendry, vice-président Enterprise Sales pour l'Asie-Pacifique chez Nokia, souligne que ces solutions "amélioreront la sécurité et les opérations tout en réduisant la consommation d'énergie".

L'offre comprend notamment les routeurs 7750, 7250 et 7210 ainsi que la plateforme Network Service Platform pour automatiser et simplifier l'exploitation.