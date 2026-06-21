Pendant des années, l'Europe a cru que l'intelligence artificielle était un service comme un autre. Puis, en quelques heures, Washington a prouvé qu'une IA utilisée partout dans le monde pouvait être coupée par simple décision politique.

Il y a encore quelques jours, dans les centres de cybersécurité des grandes entreprises, les analystes ouvraient leur interface Anthropic comme chaque matin, s’attendant à retrouver le même outil que la veille pour traquer des failles logicielles. Mais, en quelques heures, deux des modèles les plus avancés du marché, Claude Fable 5 et Claude Mythos 5, ont été retirés de la circulation mondiale. Non pas parce qu’ils étaient en panne. Non pas parce qu’ils manquaient de serveurs. Mais parce que le gouvernement américain a décidé qu’ils ne devaient plus être accessibles aux ressortissants étrangers. Anthropic dit avoir reçu la directive le 12 juin, et avoir dû couper l’accès pour tous ses clients afin de se conformer à l’ordre.

Pendant des années, la souveraineté numérique européenne a souvent semblé un peu abstraite, invoquée dans les discours sur le cloud, les semi-conducteurs ou les données. Le cas Anthropic change la donne. Une technologie de pointe, utilisée par des entreprises et des institutions étrangères, peut être désactivée du jour au lendemain par décision politique à Washington.

Mythos 5 et Fable 5 étaient présentés par Anthropic comme une nouvelle génération de modèles, positionnée au-dessus de la gamme Opus en capacité, conçue pour résoudre les tâches les plus exigeantes en ingénierie logicielle, en travail analytique et surtout en cybersécurité. Anthropic expliquait que Mythos-class ouvrait une révolution technologique, avec des usages défensifs capables d’identifier massivement des failles dans des codebases critiques, tout en reconnaissant que cette même puissance pouvait devenir dangereuse si elle tombait entre de mauvaises mains.

De la guerre des puces à la guerre des modèles

Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Depuis 2022, les États-Unis utilisent déjà les contrôles à l’export comme instrument central de leur rivalité technologique, en particulier vis-à-vis de la Chine. Jusqu’ici, la logique dominante consistait à contrôler le hardware, les équipements et les flux physiques.

Avec Anthropic, Washington change d’échelle et de nature. Ce ne sont plus seulement les capacités de calcul qui deviennent sensibles, mais l’accès au modèle lui-même. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a invoqué un risque que Mythos et Fable soient utilisés par des services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays jugés préoccupants. Anthropic est allé plus loin en suspendant à l’exportation ces modèles vers toutes les destinations mondiales et à toute personne étrangère, où qu’elle se trouve. Ce serait la première fois que le département du Commerce utilise les pouvoirs du Export Control Reform Act de 2018 de cette manière contre un modèle d’IA.

Cette mutation de la doctrine américaine a un effet politique immédiat. Elle montre qu’à l’ère de l’IA, la frontière entre infrastructure, logiciel et politique étrangère devient poreuse. Contrôler les puces permettait déjà de ralentir un rival. Contrôler l’accès au modèle permet de décider, en pratique, qui peut bénéficier de la meilleure couche d’intelligence disponible.

Anthropic, pris dans sa propre logique de risque

Pourtant, Anthropic n’est pas la start-up la plus insouciante du secteur de l’IA. Au contraire, sa communication publique s’est construite depuis des années autour de la prudence, de la sécurité et du contrôle des capacités les plus dangereuses. Son propre programme Glasswing, lancé en avril puis élargi le 2 juin, reposait précisément sur l’idée qu’un modèle aussi puissant que Mythos devait d’abord être réservé à un cercle de partenaires triés sur le volet, capables d’en faire un usage défensif sur des infrastructures critiques. Anthropic affirmait que les premiers partenaires avaient déjà identifié plus de 10 000 vulnérabilités de gravité élevée ou critique, et que les nouveaux participants venaient de plus de 15 pays.

Quelques jours plus tard, le 9 juin, la société franchit pourtant une étape. Elle lance publiquement Fable 5, version “mise en sécurité” de Mythos, tout en continuant à proposer Mythos 5 à certains partenaires Glasswing et à préparer un programme d’accès de confiance plus large. Anthropic décrit alors Fable 5 comme un modèle très performant, capable de travailler de façon autonome plus longtemps que ses précédents Claude, avec des usages puissants en ingénierie, en analyse et en vision. Elle insiste aussi sur le fait que Fable et Mythos partagent la même base, seuls les garde-fous différenciant réellement les deux offres.

Trois jours plus tard, tout s’arrête. Anthropic explique que l’administration croit avoir connaissance d’une méthode de “jailbreak” permettant de contourner les protections de Fable 5 pour identifier des vulnérabilités logicielles. L’entreprise conteste la gravité du problème : selon elle, la démonstration reçue ne portait que sur un petit nombre de failles déjà connues et relativement mineures, que d’autres modèles publics peuvent aussi détecter. Elle ajoute avoir soumis Fable à des milliers d’heures de surveillance avec des équipes internes, des tiers, le gouvernement américain et britannique, sans qu’aucun “risque majeur” n’ait été trouvé.

Washington lui a répondu qu’en matière de sécurité nationale, cela ne suffisait pas : le gouvernement se réservait désormais le droit d’interdire purement et simplement l’accès.

D’un conflit technique à un règlement de comptes politique

Si l’affaire a pris une telle ampleur, c’est aussi parce qu’elle s’inscrit dans une relation déjà détériorée entre Anthropic et l’administration Trump. En début d’année, l’entreprise affirmait avoir atteint un point de rupture avec le département de la Guerre au sujet de deux usages qu’elle refusait : la surveillance de masse des Américains et les armes totalement autonomes. Dans un communiqué, Anthropic expliquait que le gouvernement menaçait alors de la désigner comme “supply chain risk”, une qualification qu’elle jugeait historiquement réservée à des adversaires américains et juridiquement contestable pour une entreprise nationale.

Les relations entre Anthropic et l’administration s’étaient donc un peu froissées plus tôt dans l’année après ce refus, et le gouvernement aurait en retour inscrit l’entreprise sur une blacklist de sécurité nationale. À cela s’ajoute un autre facteur plus troublant encore : Amazon, pourtant partenaire stratégique majeur d’Anthropic et investisseur massif dans la société, a vu son PDG Andy Jassy faire remonter des inquiétudes à de hauts responsables de l’administration au sujet des risques de sécurité associés aux nouveaux modèles.

Le résultat est une affaire où il devient difficile de séparer complètement le technique du politique. Officiellement, le nœud du problème est un possible problème de sécurité. En pratique, plusieurs lignes se croisent : les inquiétudes sur la cyberoffensive, la volonté de réserver les meilleures capacités à un périmètre américain, les tensions autour des usages militaires, et le climat plus général d’un exécutif qui assume de traiter l’IA comme un attribut de puissance.

C’est aussi ce qui explique la contestation venue de l’intérieur même de l’écosystème américain. Plus de 80 dirigeants et experts de la cybersécurité ont signé une lettre ouverte demandant la levée des restrictions, en arguant que retirer les meilleurs outils disponibles sans cadre clair revenait à affaiblir la sécurité plutôt qu’à la renforcer.

L’Europe découvre le prix de la dépendance

Au début du mois de juin, avant même le cas Anthropic, la Commission européenne proposait le Cloud and AI Development Act et un Chips Act 2.0 pour soutenir des alternatives européennes dans le cloud, l’IA et les semi-conducteurs. Ursula von der Leyen expliquait alors que l’Europe ne pouvait pas se permettre de dépendre d’autrui pour les technologies qui font tourner ses hôpitaux, ses réseaux énergétiques et ses services critiques.

Mais dans le même temps, l’Europe reste encore massivement dépendante des infrastructures américaines, qu’il s’agisse du cloud, des puces ou des modèles fondamentaux. Même Mistral, présenté comme le principal champion européen, évolue dans un écosystème où le calcul, les composants et une partie des partenariats restent largement arrimés aux États-Unis.

Après l'épisode Anthropic, la souveraineté

Il est possible que l’interdiction soit partiellement levée dans les prochaines semaines. Les discussions se poursuivent entre Anthropic et l’administration américaine, Donald Trump a dit au G7 que les négociations se passaient “bien”, et l’idée d’un statut de “trusted partners” circule déjà pour permettre un accès limité à certains alliés. Il se peut même, à court terme, que l’affaire débouche sur un compromis technique et réglementaire assez classique : meilleurs protocoles de sécurité, procédures de licence, ou gradation plus fine entre usages autorisés et usages interdits.

Mais même si l’accès revient, le précédent restera. Les entreprises européennes ont appris qu’un modèle américain de pointe peut être interrompu pour des utilisateurs étrangers sans procédure publique claire, sur la base d’une appréciation nationale de la menace, y compris lorsque ces utilisateurs sont des alliés, des partenaires économiques ou des acteurs de cybersécurité.

Nous entrons peut-être dans un monde où les modèles d’IA les plus puissants seront traités comme les semi-conducteurs avancés, les systèmes satellitaires ou certaines capacités de défense : non plus comme des biens universellement commercialisables, mais comme des ressources à accès conditionnel, encadrées par la nationalité, l’alliance, la confiance politique et la conformité stratégique. Si tel est le cas, alors la souveraineté numérique européenne change de sens. Elle ne consiste plus seulement à “avoir nos champions”. Elle signifie, plus crûment, garantir que les briques d’intelligence indispensables à l’économie, à la cybersécurité, à la santé ou à l’administration ne puissent pas être retirées de l’extérieur.