L'AG de Mr.Bricolage approuve un organigramme actionnarial simplifié

Mr.Bricolage annonce que ses actionnaires, réunis le 17 décembre en AG mixte, ont approuvé le projet de fusion-absorption de la société SIMB par la société Mr.Bricolage, la société SIMB ayant elle-même absorbé préalablement la société SIFA.

Ces opérations permettent une simplification par le distributeur d'articles de bricolage de son organigramme actionnarial, conformément à son intention affichée il y a plusieurs semaines.



Constatant le caractère définitif de la fusion-absorption et la transmission à Mr.Bricolage de 5 419 929 actions propres, les actionnaires de Mr.Bricolage ont également décidé l'annulation de ces actions par réduction de capital.



À l'issue de ces opérations, la société ANPF qui regroupe en particulier les adhérents actionnaires du Groupe Mr.Bricolage, détient en direct le contrôle de la société Mr.Bricolage qu'elle détenait préalablement par l'intermédiaire des sociétés SIMB, SIFI et SIFA.