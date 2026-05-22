L'Agence européenne du médicament accepte un dossier de Medincell
Les sociétés Medincell et Teva Pharmaceuticals ont annoncé que l'Agence européenne du médicament avait accepté le dossier de demande de mise sur le marché de l'injection sous-cutanée à libération prolongée d'Olanzapine pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.
Cette maladie touche entre 0,3 et 1,5% de la population européenne, les personnes atteintes étant souvent confrontées à de graves difficultés telles que l'isolement social, l'instabilité professionnelle et une espérance de vie réduite de 15 à 20 ans.
Actuellement l'Olanzapine LAI (pour Injection à action prolongée) n'est approuvée par aucune autorité réglementaire dans le monde. Durant son développement, le produit en injection sous-cutanée a démontré un profil d'efficacité et d'innocuité conforme à celui des formulations d'Olanzapine actuellement disponible par voie orale.
Pour Christophe Douat, directeur général de Medincelle : "l'Olanzapine orale quotidienne est l'un des antipsychotiques les plus couramment prescrits aux personnes souffrant de schizophrénie en Europe, où les traitements injectables à libération prolongée sont déjà largement utilisés dans la prise en charge des troubles psychiatriques. Nous sommes convaincus qu'une formulation d'olanzapine à libération prolongée, pratique et qui s'intègre naturellement dans la vie des patients, pourrait contribuer à répondre à un besoin réel et durable dans la prise en charge de la schizophrénie".
MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux Etats-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO® est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeqTM).
Au 31 mars 2025, la société dispose d'un portefeuille de 2 produits en phase III de développement clinique et de 3 produits en phase de développement préclinique.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.