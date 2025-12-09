Rusta bondit de 11% après des résultats trimestriels solides et des perspectives de change favorables. Le secteur de la défense s'envole avec Hensoldt (+5,5%) dans le sillage d'un plan allemand de 52 milliards d'euros. Air France-KLM chute de 9% sur des craintes de dilution, tandis que OCI dévisse de 12% après une fusion mal perçue.

Actions en hausse

Rusta (+11%) : la chaîne de magasins à bas prix suédoise a enregistré une progression tant de son chiffre d'affaires que de son résultat opérationnel au deuxième trimestre. Le management s'attend à un effet de change positif au second semestre fiscal.

Hensoldt (+5,5%) : Bloomberg a révélé que l'Allemagne s'apprête à approuver la semaine prochaine 52 milliards d'euros de commandes militaires, ce qui dope le secteur. Thales, Kongsberg, Leonardo, Saab, Dassault Aviation et consorts en profitent aussi du mouvement.

Nordex (+5%) : le groupe a décroché des commandes d'éoliennes pour des parcs en France et en Belgique.

Moonpig (+4%) : le spécialiste britannique des cartes de vœux et des cadeaux en ligne renoue avec les bénéfices au premier semestre fiscal et voit son chiffre d'affaires progresser.

Actions en baisse

OCI N.V. (-12%) : Le groupe fusionne avec Orascom Construction, mais la parité de rapprochement déçoit. Degroof Petercam a abaissé son objectif de cours à 4,10 EUR, jugeant défavorable ce ratio d’échange plus faible que prévu et de l’absence d’option en numéraire.

Air France-KLM (-9%) : CMA CGM lance une émission d'obligations échangeables en actions de la compagnie, ce qui fait craindre un afflux de papier sur le marché. CMA CGM avait pris 8,8% du capital en marge d'un accord de logistique, mais celui-ci a été stoppé depuis.

ThyssenKrupp (-6%) : l'aciériste anticipe une lourde perte nette pour l'exercice 2025/2026, après avoir renoué avec les bénéfices sur l'exercice antérieur. La prudence du management pour l'exercice en cours conforte la prudence du marché vis-à-vis de l'entreprise depuis le pic de 5 ans atteint en octobre.

Hellofresh (-6%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 8,30 EUR à 5,50 EUR.

Evotec (-5%) : un placement de titres Evotec a été réalisé à 5,10 EUR l'action, selon des informations de marché. La pression vendeuse est donc logique, même si le prix retenu est relativement en ligne avec le cours de la veille.

British American Tobacco (-4%) : le marché est déçu des prévisions un peu tièdes du groupe de tabac. En 2026, BAT vise "une croissance du chiffre d'affaires de +3 à +5%, une croissance des bénéfices de +4 à +6% et une croissance du BPA dilué ajusté de +5 à +8%, mais avec la réserve que les performances devraient se situer dans la partie inférieure de la fourchette, ce qui représente une nouvelle année de prévisions assez modestes", regrette Panmure Liberum.