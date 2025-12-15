Airbus a annoncé lundi que l'Allemagne avait passé une commande portant sur 20 hélicoptères de combat supplémentaires dans le cadre du plan de modernisation du matériel militaire lancé par Berlin.
Le contrat, dont le montant n'a pas été précisé, porte sur l'achat de H145M, des hélicoptères militaires polyvalents, capable d'être rapidement transformés selon les besoins, soit pour des attaques légères avec armes et systèmes de protection ou pour des opérations spéciales avec équipements de descente rapide, voire pour le transport de charges ou de matériel.
Avec cette nouvelle commande, les forces armées allemandes recevront au total 82 appareils.
Ce modèle fait partie de la famille H145, déjà largement utilisée par l'US Army sous le nom de UH-72 Lakota, avec près de 500 appareils ayant cumulé plus de 1,5 million d'heures de vol.
Airbus rappelle que la famille H145 est également exploitée par plusieurs pays, dont la Hongrie, la Serbie, le Luxembourg, la Thaïlande, l'Equateur, le Honduras et Chypre.
Les commandes les plus récentes incluent la Belgique (17 H145M), Brunei (6) et l'Irlande (4), soulignant l'intérêt croissant pour cet hélicoptère militaire multi-usages indique le groupe européen d'aéronautique et de défense.
Le H145M est propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E et équipé d'un système de contrôle moteur numérique complet (FADEC).
Le premier contrat conclu avec Airbus avec l'Allemagne en vue de l'acquisition de H145M avait été signé en décembre 2023, avec une première livraison effectuée en novembre 2024.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
