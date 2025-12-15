L'Allemagne va acquérir 20 hélicoptères militaires Airbus supplémentaires

Airbus a annoncé lundi que l'Allemagne avait passé une commande portant sur 20 hélicoptères de combat supplémentaires dans le cadre du plan de modernisation du matériel militaire lancé par Berlin.



Le contrat, dont le montant n'a pas été précisé, porte sur l'achat de H145M, des hélicoptères militaires polyvalents, capable d'être rapidement transformés selon les besoins, soit pour des attaques légères avec armes et systèmes de protection ou pour des opérations spéciales avec équipements de descente rapide, voire pour le transport de charges ou de matériel.



Avec cette nouvelle commande, les forces armées allemandes recevront au total 82 appareils.



Ce modèle fait partie de la famille H145, déjà largement utilisée par l'US Army sous le nom de UH-72 Lakota, avec près de 500 appareils ayant cumulé plus de 1,5 million d'heures de vol.



Airbus rappelle que la famille H145 est également exploitée par plusieurs pays, dont la Hongrie, la Serbie, le Luxembourg, la Thaïlande, l'Equateur, le Honduras et Chypre.



Les commandes les plus récentes incluent la Belgique (17 H145M), Brunei (6) et l'Irlande (4), soulignant l'intérêt croissant pour cet hélicoptère militaire multi-usages indique le groupe européen d'aéronautique et de défense.



Le H145M est propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E et équipé d'un système de contrôle moteur numérique complet (FADEC).



Le premier contrat conclu avec Airbus avec l'Allemagne en vue de l'acquisition de H145M avait été signé en décembre 2023, avec une première livraison effectuée en novembre 2024.

