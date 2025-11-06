Les prix de l’aluminium ont reculé jeudi à leur niveau le plus bas depuis deux semaines sur le London Metal Exchange, s’établissant à 2 843 dollars la tonne métrique en fin de séance, après un plus bas intraday à 2 831,50 dollars. Ce repli de 0,2% intervient alors que l’ensemble des métaux de base a été affecté par la baisse des marchés boursiers américains, notamment dans le secteur technologique. Les investisseurs se montrent plus prudents face aux incertitudes macroéconomiques, alimentées par le risque de fermeture de l’administration américaine, l’absence de nouvelles données économiques et l’approche d’une décision de la Fed en décembre.

Ce mouvement de correction intervient malgré des fondamentaux solides pour le marché de l’aluminium, en particulier en Chine. Le métal avait atteint lundi 2 920 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis mai 2022, soutenu par une demande robuste et un marché chinois de plus en plus tendu. La production du principal producteur mondial atteint désormais les limites fixées par Pékin, réduisant les perspectives de surproduction. Parallèlement, le premium européen sur l’aluminium physique est monté à 328 dollars la tonne, en hausse sensible par rapport aux 183 dollars observés en juin, tiré par la baisse des exportations canadiennes et la perspective du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) en Europe.

Malgré la baisse de l’aluminium, les investisseurs restent attentifs à l’évolution des équilibres entre offre et demande, dans un contexte global de resserrement du marché des métaux industriels.