En avril, le taux d’épargne personnelle des Américains est tombé à 2,6% du revenu disponible, après 3,2% en mars. C’est un plus bas de quatre ans.

Aux États-Unis, la consommation des ménages représente encore 68,1% du PIB au premier trimestre 2026. Quand le bas de laine se vide, c’est donc le cœur même de la machine économique américaine qui peut commencer à tanguer.

Un matelas qui se dégonfle

Quelques statistiques pour commencer. D’un côté, l’emploi résiste. De l’autre, le revenu disponible se tasse et la consommation continue d’avancer plus vite que les revenus. En avril, selon le Bureau of Economic Analysis (BEA), le revenu disponible des ménages a reculé de 19,9 MrdsUSD, soit -0,1% sur un mois, tandis que les dépenses de consommation personnelle ont progressé de 111,1 milliards, soit +0,5%.

Dans le même temps, l’indice de prix PCE a encore augmenté de 0,4% sur un mois et de 3,8% sur un an.



Les salaires réels n’ont pas suivi : le Bureau of Labor Statistics montre que le gain horaire réel moyen a baissé de 0,3 % entre avril 2025 et avril 2026. En clair, l’Américain moyen continue d’acheter, mais avec un pouvoir d’achat qui s’effrite et une part croissante de ses dépenses financée par la désépargne. Le taux d’épargne personnelle était encore à 4,3 % en janvier, puis 3,6 % en février, 3,2 % en mars, avant de tomber à 2,6 % en avril.





Pendant longtemps, les ménages américains ont pu absorber les hausses de prix grâce à la vigueur de l’emploi, aux gains de patrimoine liés aux marchés financiers et à un certain rattrapage post-pandémie. Désormais, l’amortisseur est plus mince. Ce qui ronge les bas de laine américains Le premier facteur est extérieur, mais ses effets sont immédiatement domestiques : le retour du choc énergétique. Selon l’OCDE, la flambée des prix de l’énergie et l’incertitude liée au conflit au Moyen-Orient devraient peser sur la consommation des ménages américains au cours des prochains trimestres. Le même rapport note que la croissance reste soutenue par l’investissement dans l’IA, mais que la demande des ménages, elle, devrait ralentir temporairement sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie et d’une progression plus molle du revenu réel.

Le deuxième facteur, plus discret mais plus inquiétant, est l’endettement. D’après la Réserve fédérale de New York, la dette totale des ménages américains a encore atteint 18 800 MrdsUSD au premier trimestre 2026. Dans une économie où l’épargne baisse alors que le crédit reste massif, le risque n’est pas forcément un choc immédiat, mais une usure progressive : moins de réserves, plus de vulnérabilité au moindre imprévu, qu’il s’agisse d’un plein d’essence, d’un loyer, d’une facture médicale ou d’une mensualité de carte. Face à l’Europe, l’écart est devenu spectaculaire La comparaison n’est pas parfaitement “miroir” : aux États-Unis, le BEA mesure l’épargne personnelle rapportée au revenu disponible personnel ; en Europe, Eurostat et les instituts nationaux publient le plus souvent un taux d’épargne brute des ménages dans les comptes sectoriels. Les concepts ne sont donc pas strictement identiques. Mais l’ordre de grandeur est si éloigné qu’il raconte malgré tout une réalité macroéconomique très nette. Les dernières publications officielles disponibles montrent une zone euro à 14,4% d’épargne des ménages au quatrième trimestre 2025, et l’ensemble de l’Union européenne à 13,6 %. La France est même montée à 17,9 % au premier trimestre 2026, après 17,7 % fin 2025. L’Espagne affichait 16,0 % au quatrième trimestre 2025. Là où l’Américain moyen continue à soutenir la croissance en réduisant sa réserve, l’Européen moyen — ou du moins les comptes agrégés européens — continue à mettre de côté une part bien plus importante de son revenu. Cela ne garantit ni optimisme ni dynamisme. Mais cela change profondément la manière dont un choc pétrolier, inflationniste ou géopolitique se transmet à la consommation. Pourquoi les ménages européens continuent d’épargner Vu de loin, on pourrait croire que cette épargne européenne plus élevée est simplement le signe d’une meilleure santé financière. Ce n’est qu’une partie de l’histoire. Les travaux publiés en 2026 par la Banque de Finlande — synthétisant en partie les analyses de la BCE — montrent que la zone euro continue à épargner davantage qu’avant la pandémie pour plusieurs raisons : la baisse de la richesse réelle des ménages après l’épisode inflationniste, des taux d’intérêt plus élevés, des déficits publics importants et un niveau d’incertitude économique et géopolitique plus fort. Avant la pandémie, le taux d’épargne de la zone euro oscillait surtout entre 11% et 13%. Après le choc inflationniste et énergétique, il est remonté et est resté durablement au-dessus de cette norme. Ce n’est donc pas seulement de la prudence morale : c’est aussi une réponse à un environnement perçu comme instable.

La France illustre parfaitement cette logique. La Banque de France rappelle que l e taux d’épargne des ménages français reste encore 3,5 points au-dessus de son niveau de fin 2019. Elle identifie quatre moteurs principaux : le lissage de la consommation dans le temps, la composition du revenu — notamment la hausse des revenus financiers avec la remontée des taux —, les pertes liées à l’inflation sur le patrimoine réel, et l’incertitude.

Cela éclaire le contraste transatlantique. Aux États-Unis, le choc est davantage absorbé par la baisse de l’épargne et par la poursuite de la dépense. En Europe, il est davantage absorbé par le report de consommation et par la reconstitution de réserves.

Le vrai risque pour l’économie américaine

Tant que l’emploi tient, que les hauts revenus consomment et que l’investissement en IA compense, l’économie américaine peut continuer d’avancer. L’OCDE projette encore une croissance proche de 2% en 2026, avant un tassement à 1,8% en 2027.

Le risque, au fond, n’est pas qu’un taux d’épargne à 2,6 % provoque mécaniquement une récession dès demain matin. Le risque est plus progressif : si les prix de l’énergie restent élevés, si les salaires réels ne redécollent pas, si les ménages modestes ont déjà épuisé leur marge de manœuvre, alors le consommateur américain — longtemps capable d’absorber tous les chocs — devient lui-même la zone faible du cycle. Et comme l’Europe, elle, aborde 2026 avec des taux d’épargne bien plus élevés, elle apparaît moins immédiate­ment vulnérable sur ce terrain précis, même si elle paie ce coussin par une demande intérieure souvent plus molle.