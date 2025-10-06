Les marchés actions montent, la France a un nouveau gouvernement, l'or vole de records en records et les Etats-Unis se déchirent. La routine quoi. Seule véritable nouveauté du jour, le prochain Premier ministre japonais devrait être une Première ministre. La semaine boursière qui s'ouvre servira de trait d'union entre la période généralement calme de la charnière septembre / octobre et les premiers résultats trimestriels d'entreprises.

Une fois n'est pas coutume, je vais démarrer à l'envers en commençant par les marchés asiatiques. Sanae Takaichi. Retenez ce nom parce que c'est probablement celui de la prochaine Première ministre japonaise. Elle a été élue comme cheffe du parti au pouvoir, ce qui devrait lui garantir de prendre la tête de l'exécutif. Ce serait la première femme à atteindre ce poste au Japon. Une sorte d'Edith Cresson à la sauce japonaise. Je précise à l'attention des jeunes générations qu'Edith Cresson n'est pas une influenceuse cuisine spécialisée dans la soupe, mais que c'est la première Première ministre de l'Histoire de France, entre 1991 et 1992 sous François Mitterrand. Pour l'anecdote, elle a détenu jusqu'en 2017 (et Bernard Cazeneuve) le record du mandat le plus court à ce poste (323 jours). Evidemment, c'était avant qu'Emmanuel Macron n'invente le Premier ministre jetable ©, qui a relégué Edith Cresson du 2e au 5e rang en un temps record, puisque François Bayrou (270 jours), Gabriel Attal (240 jours) et Michel Barnier (99 jours) la devancent aussi désormais. L'histoire ne dit pas encore si Sébastien Lecornu battra tout ce beau monde, lui qui est déjà en difficulté après 26 jours de pouvoir. Pire job sur terre : Premier ministre de la France, juste devant nettoyeur de fosse septique et juge aux Etats-Unis.

Mais je m'égare. Revenons à Sanae Takaichi. Sa probable arrivée au pouvoir fait s'envoler les marchés actions japonais ce matin, avec un gain de plus de 4% pour le Nikkei 225 en séance, et un nouveau record pour l'indice. Takaichi est notoirement favorable à la politique monétaire accommodante et aux dépenses budgétaires. Ce qui contribue à écarter la perspective d'une poursuite de la hausse des taux au Japon, qui renforce le sentiment d'une plan de relance par la dépense publique et qui fait chuter le yen. Les investisseurs en actions achètent ça. Le marché obligataire, déjà préoccupé par la taille de l'endettement du pays, devrait jouer les rabat-joie. La forte hausse de la Bourse de Tokyo permet aux indices régionaux de toucher un nouveau pic, en dépit des replis de Hong Kong (-0,6%) et Sydney (-0,1%). La Corée du Sud emboîte en revanche le pas japonais, en prenant 2,7%, bien aidée par la hausse de son compartiment technologique, dont le savoir-faire est courtisé par le patron d'OpenAI. Les marchés de Chine continentale restent fermés jusqu'au 9 octobre au matin pour la Golden Week.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est toujours à l'impasse budgétaire et à la division. L'administration Trump accroît la pression sur les Démocrates en utilisant le shutdown comme rampe de lancement pour une nouvelle vague de licenciements dans les services fédéraux. En parallèle, la Maison Blanche cherche à étouffer la contestation dans certaines villes en utilisant la Garde nationale ou en coupant des crédits. Jusqu'à présent, cette situation n'a que peu d'impact sur les marchés financiers. Vendredi, il y a eu un petit coup de semonce pour les valeurs technologiques, mais le S&P 500 et le Dow Jones sont parvenus à signer une sixième séance consécutive de hausse, synonyme de nouveaux records. Les dégagements sur les valeurs technologiques sont en partie liés à des perspectives prudentes d'Applied Materials concernant les ventes futures en Chine. Et aussi, il faut le souligner, à des sécurisations de profits après une hausse de 18% en un mois pour l'indice SOX qui suit les semiconducteurs aux Etats-Unis. Pour autant, l'appétit pour le secteur, dopé à l'IA, semble toujours insatiable. L'Europe n'est pas en reste : six séances de vert à la suite pour le Stoxx Europe 600 et un record, là encore.

La seule garantie que les investisseurs semblent prêts à payer, c'est l'or. La relique barbare poursuit sa course en direction des 4 000 USD l'once, portant ses gains à 9% en un mois. Les cryptomonnaies font aussi recette, puisque le Bitcoin a touché un record à 125 748 USD dans la journée de dimanche. C'est presque le prix d'un lingot d'or de 1 kg.

Donald Trump maintient la pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils parviennent à un règlement du conflit à Gaza.

La banque centrale indienne serait intervenue lundi pour soutenir la roupie, qui flirte avec ses planchers à cause de la pression exercée par la demande de dollars émanant des importateurs locaux.

Le pétrole a connu un léger sursaut alors que l'OPEP+ a décidé d'augmenter sa production plus modérément que prévu en novembre.

Côté macroéconomie, le shutdown devrait continuer à bloquer la publication des statistiques officielles américaines. Ce qui n'a pas empêché les investisseurs de renforcer leurs paris d'assouplissement monétaire lors de la prochaine décision de la Fed, le 29 octobre. Les contrats à terme montrent que la probabilité d'une baisse d'un quart de point est montée à 97,5% sur l'outil FedWatch du CME. Il y aura beaucoup de discours de banquiers centraux majeurs cette semaine, dont Powell, Bowman et Miran.

Sur l'agenda des sociétés, quelques résultats trimestriels sont en vue avant l'accélération attendue la semaine prochaine : Constellation Brands dans les spiritueux, PepsiCo dans les boissons sans alcool, Delta Air Lines dans le transport aérien et Tata Consultancy dans le conseil.

Le CAC 40, attendu en baisse modérée, a finalement ouvert en repli marqué de 0,6% à 8 028 points. Le Bel 20 et le SMI reculent plus modestement, de l'ordre de 0,1%.

Les ventes de détail d'août dans la zone euro (11h00) est le seul indicateur notable du jour. Tout l'agenda ici.

Aperam : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 33 EUR.

ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 822 à 1000 EUR.

Avanza Bank Holding : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 370 SEK à 393 SEK.

Aéroports De Paris : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 144 à 141 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 163 à 180 CHF. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 160 à 163 CHF.

Continental : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 75,60 EUR à 60,20 EUR.

Epiroc : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 SEK à 230 SEK.

Enagas : Citi démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 12,80 EUR.

Greatland Gold : Moelis & Company passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 7 à 7,90 AUD.

Kering : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 160 à 180 EUR.

Landis+Gyr Group : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 CHF.

LVMH : Citi reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 635 à 630 EUR.

Mondi : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 295 à 274 ZAR.

Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 8 EUR à 21 EUR.

Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20,80 à 17 EUR.

Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 131 EUR.

Roche Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 242 à 248 CHF.

Securitas : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 165 SEK.

Sandvik : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 270,04 SEK à 270 SEK.

Sonova : Rothschild & Co Redburn passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 210 à 215 CHF.

Stellantis : Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 9,70 EUR

UCB : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 270 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 250 à 285 EUR.

Vinci : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 140 à 139 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Saint-Gobain dévoile ses objectifs 2026/2030 et vise une marge d'Ebitda comprise entre 15 et 18% sur la période.

Renault réfléchit à des réductions de coûts et pourrait supprimer 3 000 emplois. Renault dont la filiale britannique a par ailleurs confirmé le vol de données clients à la suite d'une cyberattaque. Par ailleurs, Dacia, la filiale à bas prix du groupe, travaille sur une mini-voiture électrique à moins de 15 000 EUR.

BNP Paribas finalise l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne.

Stellantis prévoit 10 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis, a appris Bloomberg.

EssilorLuxottica porte sa participation dans Nikon de 9,47% à 10,59%.

Airbus bat un record de livraisons pour le mois de septembre avec 73 avions.

Euronext a reçu les autorisations nécessaire pour lancer son OPA amicale sur l'opérateur de la Bourse d'Athènes, ATHEX (Hellenic Exchanges).

Nicola Mavilla est nommé Directeur Exploration de TotalEnergies.

Edenred a conclu un nouveau mandat de rachat d'actions.

Seb révise en baisse ses prévisions 2025.

Dans le dossier Esso, North Atlantic propose finalement 24,97 EUR par action après versements et prise en compte des stocks pour racheter les minoritaires (85,18 EUR hors versements), avec de nouveaux ajustements possibles.

Inmobiliaria Colonial finalise la fusion absorption de Société Foncière Lyonnaise .

. Coil augmente son capital de 1,3 MEUR.

Transgene va présenter des données approfondies concernant TG4050.

Octopus Biosafety et TAW dévoilent le Poultry XO, premier robot issu de leur partenariat.

Les actionnaires et les créanciers de Mauna Kea soutiennent en majorité l'arrêté du plan de sauvegarde.

LDC, Gascogne

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Novo Nordisk prévoit de rendre la pilule contre l'obésité disponible en ligne une fois qu'elle aura été approuvée, selon Bloomberg.

Shell estime que les attaques de Trump contre les projets éoliens nuisent aux investissements aux Etats-Unis, selon le FT. Shell qui va vendre 27% de ses parts dans un bloc offshore égyptien à Qatar Energy.

Aston Martin n'atteindra pas ses objectifs de ventes en 2025.

Roche obtient le marquage CE pour un examen de la fonction rénale.

Hannover Re relève son taux de distribution de dividende régulier à environ 55% du bénéfice net IFRS et limitera les dividendes exceptionnels à des cas rares.

L'éditeur de podcasts Audioboom réexaminerait la possibilité d'une vente.

Fitch abaisse la note crédit de Leonteq à "BBB-", perspective stable.

L'IPO de Verisure devrait être réalisée à 13,25 EUR l'action.

Norwegian Air Shuttle, Ferrexpo

D'Amérique du Nord

3M Company envisage une scission de sa branche industrielle, selon Bloomberg.

General Motors, Ford et Stellantis cherchent à faire changer d'avis l'administration Trump sur les droits de douane visant des utilitaires et des camions.

Palantir conteste les accusations de failles de sécurité dans sa plateforme pour l'armée américaine.

Firefly Aerospace annonce l'acquisition stratégique de Scitec pour 885 millions de dollars.

La Fed approuve l'acquisition de Veritex par Huntington Bancshares.

Constellation Brands

D'Asie et d'ailleurs

Les groupes exposés à la défense au Japon (Kawasaki Heavy Industries, IHI Corp…) flambent, profitant des perspectives d'accroissement des dépenses publiques induites par la probable arrivée au pouvoir de Sanae Takaichi.

Sam Altman (OpenAI) a rencontré TSMC, Foxconn, Samsung et SK Hynix pour accélérer la production mondiale de puces d'IA.

Hon Hai Precision a annoncé une croissance de 11% de ses ventes trimestrielles, confirmant une bonne dynamique dans l'électronique.

L'entreprise brésilienne Weg vendra des moteurs fabriqués localement en Europe l'année prochaine.

Les ventes mondiales de Kia ont augmenté de 7,3% en septembre.

La compagnie chinoise Spring Airlines prévoit une cotation à Hong Kong en 2026, en plus de celle de Shanghai.

Disco Corporation

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.