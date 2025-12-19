L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Prodware, déposé par Degroof Petercam, pour le compte de la société par actions simplifiée Phast Invest, au prix unitaire de 28 euros par action.
A ce jour, l'initiateur détient 7 191 667 actions Prodware, soit 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions.
Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.
Prodware est spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels de gestion. Fort d'une structure de R&D puissante, d'une expertise unique en industrialisation des best practices, et d'alliances stratégiques de premier plan, le groupe a pour ambition de déployer son offre Prodware Adjust au niveau mondial. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- édition et intégration de logiciels de gestion : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. ;
- conception, ingénierie et déploiement de systèmes d'information décisionnels : applications d'exploitation et d'analyse de données, systèmes de modélisation et de pilotage de processus de gestion internes (gestion de la relation client, des ressources humaines, contrôle de gestion, etc.), etc. ;
- conception et mise en oeuvre d'applications réseaux et de sécurisation : fourniture de systèmes réseaux, installation et hébergement de serveurs, mise en place de logiciels de protection (antivirus, anti-intrusion, etc.).
Considéré comme le premier partenaire de Microsoft sur la zone EMEA, et le premier partenaire de Sage dans les pays francophones, Prodware compte plus de 1 700 collaborateurs qui accompagnent plus de 15 000 clients (hors Westpole et Protinus) dans 16 pays.