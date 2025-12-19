L'AMF donne son feu vert à l'OPR sur Prodware

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Prodware, déposé par Degroof Petercam, pour le compte de la société par actions simplifiée Phast Invest, au prix unitaire de 28 euros par action.

A ce jour, l'initiateur détient 7 191 667 actions Prodware, soit 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions.



Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.