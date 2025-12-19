A ce jour, l'initiateur détient 7 191 667 actions Prodware, soit 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions.

Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.