L'AMF ne demande pas d'OPR pour la simplification d'Interparfums

Interparfums indique que l'AMF a considéré que son projet de fusion absorption d'Interparfums Holding SAS par Interparfums SA n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait (OPR) visant ses actions.



Pour rappel, ce projet doit permettre de simplifier la structure actionnariale du groupe en substituant à Interparfums Holding SAS, jusqu'ici son actionnaire unique, la société américaine Interparfums Inc., dont les titres sont admis sur le Nasdaq de New York.



A l'issue de cette opération, qui doit être soumise à l'approbation des actionnaires réunis en AG le 17 décembre, Interparfums Inc. détiendra 72,4% du capital de sa filiale française et 83,7% des droits de vote, et le flottant avoisinera toujours 27,5%.