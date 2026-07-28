L'ancien DG d'Iberdrola va rejoindre le conseil de Rexel

Rexel indique que son conseil d'administration, réuni lundi, a nommé Armando Martínez en qualité de censeur, dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu'administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra en 2027.

En qualité de censeur, cet ancien directeur général (DG) d'Iberdrola, de 2021 à 2025, assistera aux séances du conseil d'administration avec un rôle consultatif, tout en faisant bénéficier le conseil de son expérience et de son expertise.



Armando Martínez a effectué l'ensemble de sa carrière chez Iberdrola, où il a occupé, depuis 1995, de nombreuses fonctions de direction dans le secteur de l'énergie, des infrastructures énergétiques, de la production d'électricité, ainsi que des relations avec les grands clients industriels et les opérateurs d'infrastructures.



Rexel souligne qu'il dispose en particulier d'une expérience significative du marché américain, acquise à travers des responsabilités de direction au sein d'Iberdrola aux Etats-Unis, tant au niveau des activités de réseau que dans des fonctions de direction générale plus larges.