Verizon annonce la nomination de Dan Schulman, ancien directeur général de PayPal et administrateur indépendant du groupe, au poste de CEO avec effet immédiat.

Par ailleurs, Mark Bertolini, jusqu'ici administrateur, devient président du conseil d'administration. Hans Vestberg, directeur général sortant, restera conseiller spécial jusqu'en octobre 2026 afin d'assurer la transition et l'intégration de Frontier Communications, dont l'acquisition de 20 MdUSD doit être finalisée au 1er trimestre 2026.

Dan Schulman a déclaré vouloir 'redéfinir la trajectoire de Verizon en combinant croissance du marché, efficacité opérationnelle et création de valeur durable pour les actionnaires'. Verizon confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour l'exercice 2025.