Verizon annonce la nomination de Dan Schulman, ancien directeur général de PayPal et administrateur indépendant du groupe, au poste de CEO avec effet immédiat.
Par ailleurs, Mark Bertolini, jusqu'ici administrateur, devient président du conseil d'administration. Hans Vestberg, directeur général sortant, restera conseiller spécial jusqu'en octobre 2026 afin d'assurer la transition et l'intégration de Frontier Communications, dont l'acquisition de 20 MdUSD doit être finalisée au 1er trimestre 2026.
Dan Schulman a déclaré vouloir 'redéfinir la trajectoire de Verizon en combinant croissance du marché, efficacité opérationnelle et création de valeur durable pour les actionnaires'. Verizon confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour l'exercice 2025.
Actuellement, Mark T. Bertolini est président et chef de la direction de Aetna Life Insurance Co. (portefeuille d'investissements) et président et chef de la direction de Aetna Life Insurance Co. Il siège également au conseil d'administration de 11 autres sociétés.
Dans le passé, il a occupé les postes de président-directeur général d'Aetna, Inc, de président-directeur général de SelectCare, Inc, de vice-président exécutif de NYLCare Health Plans et de vice-président principal du segment régional de CIGNA HealthCare, Inc.
Mark T. Bertolini a obtenu un diplôme de premier cycle à la Wayne State University (Michigan) et un MBA à la Cornell University.
Verizon Communications Inc. est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- prestations de télécommunications mobiles : prestations de téléphonie mobile, de transmission de données, etc. assurées aux Etats-Unis via Verizon Wireless ;
- prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie locale et longue distance, d'accès à Internet haut débit, de diffusion de chaînes TV, de messagerie, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services de télécommunications (82,8%) et d'équipements de télécommunication mobile (17,2%).
Le CA par client se ventile entre particuliers (76,2%), entreprises (21,9%) et autres (1,9%).
Investisseur
Globale
Qualité
