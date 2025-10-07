Actuellement, Mark T. Bertolini est président et chef de la direction de Aetna Life Insurance Co. (portefeuille d'investissements) et président et chef de la direction de Aetna Life Insurance Co. Il siège également au conseil d'administration de 11 autres sociétés. Dans le passé, il a occupé les postes de président-directeur général d'Aetna, Inc, de président-directeur général de SelectCare, Inc, de vice-président exécutif de NYLCare Health Plans et de vice-président principal du segment régional de CIGNA HealthCare, Inc. Mark T. Bertolini a obtenu un diplôme de premier cycle à la Wayne State University (Michigan) et un MBA à la Cornell University.