L'actuel PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a salué la mémoire de Daniel Bernard dans un message publié sur LinkedIn. Il a rendu hommage à un "géant de la distribution mondiale", avec lequel il échangeait régulièrement au sujet de leur "entreprise de coeur".
Décrivant son prédécesseur comme un "bâtisseur", un "conquérant" et un "visionnaire", Alexandre Bompard a également souligné son sens du terrain et son exigence du détail. Il a affirmé vouloir poursuivre son héritage en continuant à faire de Carrefour "une entreprise ambitieuse, profondément commerçante, ouverte sur le monde et capable de se réinventer".
Né en 1972, Alexandre Bompard est le Président directeur général du groupe Carrefour depuis 2017.
Il fut étudiant à l’ENA, l’École Nationale d’Administration dont il sortit diplômé en 1999. Sa carrière débute au sein de l’inspection des finances. De 2001 à 2002, il participe à la rédaction du rapport intitulé « L’entreprise et l’hexagone » et devient inspecteur des finances puis chargé de mission. Il remplira cette fonction auprès du chef de l’inspection générale des finances. En 2003, il est conseiller technique de François Fillon. Ce dernier est alors ministre des affaires sociales et du travail.
L’année 2004 est pour lui l’occasion de rejoindre le monde de l’entreprise. En effet, il devient directeur de cabinet du président de Canal+. Puis en 2005, il obtient le siège de directeur des sports de la chaîne et remplace Michel Denisot. Il redresse la situation de la chaîne en achetant les droits de la ligue 1 de football et en rachetant TPS.
En 2008, il quitte Canal+ pour devenir le Président directeur général d’Europe 1. Lors de son passage au sein de cette radio, il met en place une stratégie de diversification du contenu. En parallèle, il promeut un partage d’intérêt économique avec l’industrie culturelle. Pour ce faire, des projets de coédition et de coproduction sont lancés.
Il devient ensuite Président directeur général de la Fnac en 2010. La chaîne de magasins est alors mal en point suite au succès d’Amazon. Alexandre Bombard met sur pied un plan de transformation. Ce dernier se compose de quatre points : un élargissement de l’offre, un renforcement de la relation client, un développement des magasins dans les villes de taille moyenne ainsi qu’une intégration multicanale entre les magasins physiques traditionnels et le site Fnac.com. Il modernise la Fnac en accentuant la part de numérique au sein du groupe : lancement d’une liseuse, mise en place d’une offre de locations d’appareils et d’une offre de musique en streaming. En 2013, il introduit la Fnac en bourse puis rachète Darty en 2015. Ce rachat créé le groupe Fnac-Darty.
En 2017, il rejoint le groupe Carrefour en tant que Président directeur général. Il lance le plan stratégique nommé « Carrefour 2022 » pour faire face aux défis d’aujourd’hui. Son souhait est que Carrefour devienne le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. Il s’agit d’agir de manière responsable en favorisant entre autres l’alimentation BIO, la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Sa stratégie générale repose sur quatre points : simplifier l’organisation du groupe, réduire les coûts, renforcer le commerce omnicanal en développant le commerce en ligne, et développer une offre alimentaire plus saine centrée notamment sur le bio et les produits.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2025, de 1 189 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 107 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 9 563 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 663 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (50,9%), Erope (24,2%) et Amérique latine (24,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.