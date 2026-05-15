Dino Polska et Syensqo s'envolent après des publications rassurantes. A l'inverse, Salvatore Ferragamo est sanctionné par le marché, tandis que les semi-conducteurs et les minières reculent sous l'effet de prises de bénéfices, du repli des métaux et des tensions sur les taux.

Actions en hausse



Dino Polska (+16%) : la chaîne de distribution polonaise bondit après la publication d'un bénéfice net au premier trimestre en légère hausse à 316 MPLN (86,6 MUSD), surpassant les prévisions du marché. L'expansion rapide de son réseau de magasins a compensé la pression exercée sur ses marges.



Syensqo (+6%) : le chimiste belge a publié vendredi un excédent brut d'exploitation supérieur aux attentes du marché pour le premier trimestre, soutenu par son programme de réduction des coûts et la solide performance de son segment matériaux.



SAP (+2%) : l'analyste Michael Briest, de la banque UBS, a réitéré sa recommandation d'achat sur le titre du leader mondial des progiciels intégrés. L'expert maintient son objectif de cours à 205 EUR.



Nokia (+2%) : Deutsche Bank procède à un relèvement significatif de son objectif de cours sur le titre, le portant de 8,5 à 13,5 EUR. L'établissement financier maintient sa recommandation d'achat, soulignant une perspective de valorisation importante pour l'équipementier télécom finlandais.



Roche (+2%) : la filiale japonaise Chugai et son partenaire Nippon Shinyaku ont déposé une demande d'extension d'homologation pour le Gazyva au Japon. Cette demande vise le traitement du syndrome néphrotique idiopathique, une maladie rénale fréquente chez les enfants.



Actions en baisse



Salvatore Ferragamo (-11%) : le couturier italien a publié des comptes du 1er trimestre 2026 décevants avec un chiffre d'affaires en baisse de 1,2% à taux de change constants, manquant les attentes. La maison florentine, toujours sans directeur général, continue de souffrir de la faiblesse de la demande en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, sur fond de défiance plus large vis-à-vis du secteur du luxe. "Le deuxième trimestre s'inscrit dans la lignée du premier, mais pour l'instant, cela ne suffit pas pour une action qui reste structurellement surévaluée", estime Jefferies.



Nagarro (-7,5%) : le prestataire allemand de services numériques a publié ce matin son point d'activité du premier trimestre, avec des marges déjà sous pression en 2025 (EBITDA ajusté ramené à 13,8%, dans le bas de la fourchette indicative) et des objectifs 2026 jugés modestes (CA de 1 à 1,06 MdEUR). La liquidité réduite du SDAX amplifie traditionnellement la réaction aux publications du groupe.



Les semiconducteurs (Soitec, Aixtron, Infineon, STMicro...) : le secteur subit des dégagements généralisés après ses gains colossaux récents et les pics touchés hier par le Nasdaq et l'indice des semiconducteurs de référence, l'ETF SOXX. La montée du risque de taux provoque des mouvements de repli sur des positions un peu plus défensives. Jusqu'à présent, ces consolidations ont été sans lendemain sur les valeurs liées à l'IA.



Les mines (Antofagasta, Anglo American, Fresnillo) : le compartiment minier londonien souffre du repli des métaux, en particulier des métaux précieux. Le mouvement le plus spectaculaire concerne l'argent, qui chute de 5% et entraîne Fresnillo en vive baisse. La hausse des cours de l'énergie ravive les craintes inflationnistes et le maintien prolongé de taux élevés, pendant que les investisseurs se montrent pour l'heure déçus de l'issue du sommet Trump-Xi.



Fagron (-3,5%) : le spécialiste belge de la pharmacie sur mesure a reçu une lettre d'avertissement de la FDA concernant des problèmes de poches intraveineuses. Ce type de warning letter du régulateur américain représente un risque réglementaire et opérationnel direct sur l'activité du groupe aux Etats-Unis, d'où la sanction immédiate du titre.