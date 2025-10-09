L'application FlightPulse de GE Aerospace dépasse les 60 000 pilotes utilisateurs

GE Aerospace annonce que son application FlightPulse, dédiée à l'analyse des données de vol pour améliorer la sécurité et l'efficacité, compte désormais 60 000 utilisateurs parmi les pilotes de lignes commerciales et d'affaires, soit une hausse de 156% depuis 2022.



L'application, intégrée à la mallette de vol électronique (EFB), est utilisée par 29 compagnies aériennes et 49 opérateurs d'aviation d'affaires, représentant environ 15 à 20% des pilotes de ligne dans le monde.



Selon Andrew Coleman, président de la division Software as a Service, FlightPulse est devenue 'indispensable' pour les pilotes souhaitant optimiser leurs performances de décollage, d'approche et d'atterrissage grâce à des données anonymisées partagées au sein du secteur.



Environ 9000 pilotes l'utilisent quotidiennement, témoignant d'une adoption rapide soutenue par la confiance dans la gestion sécurisée des données et les bénéfices en matière de sécurité aérienne.