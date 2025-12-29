Le marché de l'argent a brutalement décroché lundi, d'abord sous l'effet d'un durcissement des conditions de négociation sur les marchés à terme. Le Chicago Mercantile Exchange (CME) a relevé une nouvelle fois les appels de marge sur les contrats futures, pour la deuxième fois en deux semaines, obligeant les opérateurs les plus exposés à réduire leurs positions.

Publié le 29/12/2025 à 16:06 - Modifié le 29/12/2025 à 16:16

Ce mouvement technique intervient alors que que l'argent vient de connaitre une envolée historique. Lundi, l'argent a franchi pour la première fois le seuil symbolique des 80 dollars l'once, grimpant jusqu'à 84 dollars. Puis le metal a chuté pour atteindre une baisse de 11.7% aux alentours des 16h, entraînant dans son sillage l'ensemble des métaux précieux, eux aussi en repli après avoir atteint des sommets.

On notera que la hausse des marges demandées pour négocier les contrats du CME engendre surtout un accroissement de l'écart entre le métal papier et le métal physique pour lequel l'offre (contrôlée majoritairement par la Chine) est toujours aussi tendue (stocks très faibles).

À cette correction s'est ajoutée une nervosité alimentée par le flux d'informations sur les réseaux sociaux, notamment un post d'Elon Musk évoquant de nouvelles restrictions chinoises sur les exportations d'argent.