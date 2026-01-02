L'équipe Zonebourse aime parfois comparer les choux et les carottes. Un passe-temps utile quand il s'agit de déterminer où il fallait placer ses économies en 2025.

Par exemple, acheter de l'argent le 31 décembre 2024 aurait permis de dégager 148% de plus-value un an plus tard. Tout miser sur le cacao aurait en revanche constitué une regrettable erreur, sanctionnée d'une division par deux ou presque de son investissement.

Entre ces deux extrêmes, on apprend aussi que tous les indices du monde ne se valent pas. La frénésie acheteuse des Sud-Coréens a garanti à l'indice phare du pays un gain de 75,6%. Les Danois, en revanche, n'ont que leurs yeux pour pleurer : en plus d'avoir été pris en grippe par Donald Trump (ou parce qu'ils l'ont été, d'ailleurs), l'OMX Copenhague a lâché 23,5% en 2025, plombé par ses deux antistars, Novo Nordisk et Orsted.

On découvre aussi que le Stoxx Europe 600 a coiffé le S&P 500 au poteau de la performance annuelle : +16,7% pour l'Européen versus +16,4% pour l'Américain. Mais attention, en intégrant la parité euro / dollar (+12,9% pour la monnaie unique sur l'année), le différentiel de performance est nettement plus élevé pour un investisseur du vieux continent qui n'aurait pas été couvert contre le risque de change. La preuve ? Un ETF Stoxx Europe 600 a rapporté environ 16,7% s'il a correctement répliqué son indice de référence, tandis qu'un ETF S&P 500 ne revendique que 4% de hausse une fois amputé du différentiel de change précité.

Voici une sélection d'actifs classés par performances :

