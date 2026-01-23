L'argent franchit le seuil des 100 dollars l'once, soutenu par la demande et les incertitudes géopolitiques

Le cours de l'argent au comptant a dépassé vendredi les 100 dollars l'once, atteignant un niveau historique inédit. Cette hausse spectaculaire s'appuie sur une forte demande industrielle, un resserrement de l'offre et un regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs refuges dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une incertitude croissante sur l'évolution des taux d'intérêt américains.



Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence pour un second mandat en janvier 2025, le métal précieux a vu son prix bondir de plus de 200%. La tendance est alimentée à la fois par des contraintes structurelles affectant le raffinage et l'extraction, ainsi que par une spéculation accrue sur les marchés. La perspective d'un assouplissement monétaire par la Réserve fédérale, de plus en plus envisagée par les acteurs financiers, renforce l'attrait de l'argent comme valeur de couverture.



Les analystes estiment que cette dynamique pourrait se poursuivre à court terme, soutenue par des tensions persistantes sur le marché physique et une demande spéculative toujours forte. L'argent, longtemps resté dans l'ombre de l'or, s'affirme ainsi comme un actif stratégique dans le portefeuille des investisseurs face aux incertitudes économiques et géopolitiques.