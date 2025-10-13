L'argent s'envole ces dernières semaines, dans le sillage de l'or. Au-delà d'une forte demande pour les métaux précieux, la hausse de l'argent est aussi le résultat de contraintes physiques.

Comme nous l’expliquions vendredi, l’argent enchaîne les records, au point de voler la vedette à l’or. Et la hausse du jour porte la performance à 78% depuis le début de l’année.

Il n’y a pas que la demande pour les actifs refuges derrière ce mouvement. D’abord, il y a un équilibre offre/demande à prendre en compte. Car l’argent a de nombreuses applications industrielles. Et la demande augmente structurellement, notamment pour les véhicules électriques et les panneaux solaires.

Un déficit d’offre

Selon Bank of America, le marché de l’argent est en déficit depuis 2021. En effet, comme pour tous les métaux nécessaires à la transition énergétique, il y a un décalage entre la hausse de la demande et la difficulté à augmenter la production. Pourquoi ? Parce qu’il faut environ une dizaine d’années pour ouvrir une nouvelle mine (entre la décision et la première production).

La banque américaine estime que l’argent pourrait atteindre les 65 dollars en 2026, dans un contexte macro toujours porteur pour les valeurs refuges (tensions géopolitiques, déficit budgétaire…). La demande d’argent devrait connaitre un pic en 2025, notamment parce que la Chine a accéléré cette année l’installation de panneaux solaires. Néanmoins, le marché devrait rester en déficit en 2026, ce qui devrait maintenir une pression à la hausse sur les prix.

Bon vol à l’argent

A cela il faut ajouter des contraintes de liquidité. Le Département du Commerce américain avait lancé plus tôt cette année une enquête, au titre de la section 232 du Trade Expansion Act, sur les minéraux critiques. Enquête qui inclut l’argent, le platine et le palladium. Dès lors, la crainte de nouveaux droits de douane a conduit à une importante baisse des réserves à Londres.

Les réserves ont été transférées de Londres à New York (pour éviter ces éventuels tarifs). Mais cela a entraîné un net écart de prix. Et désormais certains négociants expédient par avion des lingots d'argent – ​​un mode de transport coûteux en principe réservé à l'or – afin de profiter des primes pratiquées à Londres.