Le groupe aéroportuaire prépare d'ores-et-déjà une nouvelle proposition tarifaire qu'il soumettra au régulateur au plus tard le 16 janvier. Le régulateur disposera lui-même d'un mois, à compter de la date effective de notification des nouveaux tarifs par ADP, pour y donner suite.

L'ART a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. A défaut d'homologation, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables.