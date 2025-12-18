L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe ADP
Le Groupe ADP fait part du refus par l'Autorité de Régulation des Transports (ART) d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, qui portaient une augmentation de 1,5%.
Le groupe aéroportuaire prépare d'ores-et-déjà une nouvelle proposition tarifaire qu'il soumettra au régulateur au plus tard le 16 janvier. Le régulateur disposera lui-même d'un mois, à compter de la date effective de notification des nouveaux tarifs par ADP, pour y donner suite.
L'ART a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. A défaut d'homologation, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
