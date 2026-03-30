Le parcours de Brookfield Asset Management Limited (BAM) révèle un paradoxe : alors que la société jouit d'un rayonnement mondial, son titre a trébuché en Bourse en dépit d'une exécution opérationnelle rigoureuse. Ce décalage entre des fondamentaux robustes et le scepticisme du marché dessine une énigme financière, laissant en suspens les questions relatives à sa valorisation et à son potentiel futur.

Fort de 125 ans d'histoire en tant que propriétaire-exploitant, BAM s'est métamorphosé en un gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan, supervisant plus de 1,2 billion de dollars d'actifs sous gestion et 603 milliards de dollars de capitaux rémunérés. L'empreinte de la firme s'étend sur trois continents : les Amériques, l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que l'Asie-Pacifique.

Au cœur de sa stratégie, BAM se concentre sur les piliers de l'économie mondiale en investissant dans cinq segments clés : les infrastructures, la transition énergétique, le private equity, l'immobilier et le crédit. Son modèle d'affaires est conçu pour accéder à tous les grands réservoirs de capitaux tout en offrant des solutions sur mesure répondant aux objectifs diversifiés des investisseurs.

S'appuyant sur ce socle, BAM se positionne à la confluence de trois tendances lourdes qui s'apprêtent à remodeler l'économie mondiale et nécessiteront plus de 100 billions de dollars de capitaux : la numérisation, la démondialisation et la décarbonation. Loin de ralentir, ces forces s'accélèrent, créant des opportunités croissantes pour le déploiement de capitaux privés à grande échelle.

La division Infrastructures de BAM se situe idéalement à l'épicentre de ces dynamiques, tirant parti d'une expérience approfondie pour attirer les capitaux de croissance alors que des milliers de milliards de dollars s'orientent vers les infrastructures essentielles, la transition vers les énergies renouvelables et les réseaux numériques. Ce vent porteur structurel, conjugué à une position de leader dans des secteurs en forte croissance et à des capacités d'exécution de premier ordre, offre une trajectoire de croissance durable sur plusieurs décennies.

Dans ce contexte favorable, BAM a tracé une feuille de route ambitieuse : une voie claire pour délivrer une croissance annuelle des bénéfices d'environ 20 % au cours des cinq prochaines années et au-delà, dépassant ses objectifs à long terme déjà solides de plus de 15 %. Les résultats confirment cette dynamique : entre 2020 et 2025, la firme a doublé à la fois ses capitaux rémunérés (passant de 277 milliards à 563 milliards de dollars) et ses revenus liés aux commissions (de 1,3 milliard à 2,7 milliards de dollars), tout en redistribuant plus de 130 milliards de dollars à ses clients.

Pour l'avenir, le moteur de croissance s'appuie sur plusieurs leviers : un stock croissant d'intérêts portés (carried interest) visant 30 milliards de dollars bruts (dont 10 milliards nets pour BAM) entre 2031 et 2035, ainsi que des perspectives supplémentaires via l'accès aux plans de retraite 401(k), de nouveaux fonds complémentaires, des solutions de capital et des fusions-acquisitions.

Une forte dynamique de croissance

Qu'est-ce qui alimente cette trajectoire ? BAM a publié pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars, soit une hausse de 21 % sur un an, portée par une dynamique puissante sur l'ensemble de sa plateforme mondiale d'actifs alternatifs. Cette croissance résulte de l'augmentation des commissions de gestion de base — dopées par le succès des levées de fonds pour ses fonds phares en immobilier et transition — ainsi que d'un bond de 32 % des commissions de performance. L'expansion des capitaux rémunérés a également contribué à cette progression, soulignant la forte demande des investisseurs pour les stratégies d'infrastructure, de crédit et de transition énergétique.

La rentabilité a suivi la même courbe : le résultat net a grimpé à 2,4 milliards de dollars, dont 2,5 milliards attribuables aux actionnaires ordinaires, soit une progression de 14,3 % sur un an. La vigueur des résultats a été soutenue par la croissance des commissions, une gestion rigoureuse des coûts et une forte hausse des plus-values latentes sur les intérêts portés issus des nouveaux fonds phares.

Potentiel de revalorisation

Malgré ces performances opérationnelles impressionnantes, l'action BAM a souffert, chutant de 13,7 % au cours des 12 derniers mois, ce qui a ramené sa capitalisation boursière à 69,5 milliards de dollars. Le titre se négocie désormais sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 21,1x pour 2026, s'éloignant nettement de sa moyenne sur trois ans de 37,1x.

Pourtant, Wall Street conserve un optimisme prudent. Les analystes se répartissent entre neuf recommandations à l'achat et sept à la conservation, avec un objectif de cours moyen de 60,8 dollars, suggérant un potentiel de hausse attrayant de 40,1 % par rapport aux niveaux actuels.

Des défis à l'horizon

Alors que BAM poursuit sa trajectoire de croissance, le chemin n'est pas exempt d'obstacles. La firme fait face à des pressions croissantes liées à la hausse des taux d'intérêt, susceptible de freiner l'appétit des investisseurs pour les actifs alternatifs, tandis que la concurrence accrue des autres gestionnaires menace de comprimer les commissions et les marges.

Les incertitudes géopolitiques et les contraintes réglementaires sur les marchés clés ajoutent une couche de complexité. Toutefois, le défi majeur réside sans doute dans l'exécution : transformer des objectifs de croissance ambitieux en réalité tout en préservant la discipline d'investissement et l'historique de performance qui ont bâti sa réputation. L'enjeu est de taille et la marge d'erreur se réduit.