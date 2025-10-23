Les valeurs américaines de l'assurance santé traversent une période chahutée depuis plusieurs trimestres. Après une accalmie récente, marquée par le rebond du leader UnitedHealth (dont le titre reste toutefois en net recul sur un an), c'est désormais Molina Healthcare qui vacille. Le groupe, plus modeste mais qui réalise tout de même près de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, recule très lourdement.

Molina tire l’essentiel de ses revenus du programme Medicaid, destiné aux ménages à faible revenu. Le reste provient de Medicare, qui couvre les personnes âgées de plus de 65 ans et les individus en situation de handicap.

Avec une capitalisation désormais inférieure à 10 milliards de dollars, le titre de Molina a été divisé par deux cette année. Le secteur tout entier a été ébranlé par une série d’événements : critiques sur le caractère trop lucratif de l’assurance santé aux Etats-Unis suite à l’assissinat de Brian Thompson, fraude présumée à Medicare chez UnitedHealth, départ soudain de son PDG, résultats mitigés des concurrents Cigna, Humana, Elevance Health et CVS Health, sans oublier les difficiles négociations avec le gouvernement fédéral sur les conditions de remboursement.

Molina revoit aujourd’hui ses prévisions à la baisse sous l’effet de la hausse des coûts médicaux. Le contexte reste tendu et ne devrait guère s’améliorer d’ici la fin de l’année. Le groupe pointe du doigt son activité Marketplace qui regroupe les assurances vendues sur les plateformes publiques issues de l’Affordable Care Act (ACA). Ce dispositif, aussi connu sous le nom d’Obamacare, offre une couverture subventionnée selon les revenus et s’adresse à des particuliers trop aisés pour bénéficier de Medicaid mais sans assurance d’entreprise. Molina prévoit désormais un bénéfice ajusté d’environ 14 dollars par action pour 2025, contre au moins 19 dollars précédemment.