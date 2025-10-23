L'assurance santé subit un nouveau couperet avec Molina Healthcare
Les valeurs américaines de l'assurance santé traversent une période chahutée depuis plusieurs trimestres. Après une accalmie récente, marquée par le rebond du leader UnitedHealth (dont le titre reste toutefois en net recul sur un an), c'est désormais Molina Healthcare qui vacille. Le groupe, plus modeste mais qui réalise tout de même près de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, recule très lourdement.
Molina tire l’essentiel de ses revenus du programme Medicaid, destiné aux ménages à faible revenu. Le reste provient de Medicare, qui couvre les personnes âgées de plus de 65 ans et les individus en situation de handicap.
Avec une capitalisation désormais inférieure à 10 milliards de dollars, le titre de Molina a été divisé par deux cette année. Le secteur tout entier a été ébranlé par une série d’événements : critiques sur le caractère trop lucratif de l’assurance santé aux Etats-Unis suite à l’assissinat de Brian Thompson, fraude présumée à Medicare chez UnitedHealth, départ soudain de son PDG, résultats mitigés des concurrents Cigna, Humana, Elevance Health et CVS Health, sans oublier les difficiles négociations avec le gouvernement fédéral sur les conditions de remboursement.
Molina revoit aujourd’hui ses prévisions à la baisse sous l’effet de la hausse des coûts médicaux. Le contexte reste tendu et ne devrait guère s’améliorer d’ici la fin de l’année. Le groupe pointe du doigt son activité Marketplace qui regroupe les assurances vendues sur les plateformes publiques issues de l’Affordable Care Act (ACA). Ce dispositif, aussi connu sous le nom d’Obamacare, offre une couverture subventionnée selon les revenus et s’adresse à des particuliers trop aisés pour bénéficier de Medicaid mais sans assurance d’entreprise. Molina prévoit désormais un bénéfice ajusté d’environ 14 dollars par action pour 2025, contre au moins 19 dollars précédemment.
Molina Healthcare, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de soins de santé gérés au sein des programmes de couverture et d'assurance maladie Medicaid et Medicare, et au travers des places de marché d'assurance santé, financés par les Etats et le gouvernement fédéral des Etats-unis. Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicaid (80,9%) : prestations à destination des individus, des familles et des personnes handicapées à faibles revenus ;
- prestations de soins de santé au sein du programme Medicare (12,9%) : prestations à destination des personnes âgées et des personnes souffrant de certaines maladies, couverts par le programme d'assurance maladie Medicare ;
- exploitation d'une place de marché d'assurance maladie (6,2% ; Marketplace) : plateforme proposant des plans d'assurance santé, et permettant aux membres du programme Medicaid, dont les revenus croissants les y ont fait sortir de l'éligibilité, d'acheter des polices d'assurances santé subventionnées par le gouvernement fédéral. Le groupe propose également des services de soins virtuels.
A fin 2023, Molina Healthcare, Inc. compte environ 5 millions de membres répartis par programme entre Medicaid (4,5 millions de membres), Medicare (0,2 million) et Marketplace (0,3 million).
La totalité des revenus sont réalisés aux Etats Unis.
