(Zonebourse avec Reuters) La mesure a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est désormais officiel : l'Australie devient le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La loi oblige les plateformes à vérifier l'âge de leurs utilisateurs, sous peine d'amende.

L’Australie est devenue à minuit, mercredi 10 décembre (14 heures à Paris), le premier pays au monde à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. La mesure, qui s’applique à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet), Instagram et Facebook (Meta), marque un tournant dans la régulation du numérique.

Dix des plus grandes plateformes ont reçu l’ordre de bloquer les utilisateurs de moins de 16 ans sous peine d’une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (environ 33 millions de dollars américains). Le dispositif a suscité des critiques de la part des géants technologiques et des défenseurs de la liberté d’expression, mais a été salué par de nombreux parents et militants pour la protection de l’enfance.

La mesure est observée de près par de nombreux pays, alors que les inquiétudes croissent sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale et la sécurité des enfants. "Si l’Australie est la première à adopter de telles restrictions, elle ne sera certainement pas la dernière", a commenté Tama Leaver, professeur en études numériques à l’Université Curtin. "C’est un signal d’alarme mondial sur la manière dont les gouvernements peuvent défier la puissance des géants de la tech."

Une confrontation directe avec l’industrie technologique

Cette interdiction conclut une année de débats autour de la possibilité, pour un État, de restreindre l’accès des jeunes à des technologies devenues omniprésentes. Elle marque aussi le début d’une expérience grandeur nature qui sera scrutée à l’international par des législateurs souhaitant intervenir plus directement, face à ce qu’ils considèrent comme l’inaction persistante des plateformes pour limiter les dommages causés aux plus jeunes.

De nombreux gouvernements, de la Malaisie au Danemark en passant par certains États américains, prévoient déjà des mesures similaires. Cette dynamique intervient quatre ans après la fuite de documents internes de Meta révélant que l’entreprise était consciente des effets négatifs de ses produits sur l’image corporelle et la santé mentale des adolescents, tout en niant publiquement toute responsabilité.

Début d’une nouvelle ère pour les réseaux sociaux

L’interdiction concerne initialement dix plateformes, mais le gouvernement a précisé que cette liste évoluerait en fonction de l’apparition de nouveaux services et des comportements des jeunes utilisateurs. Tous les acteurs concernés, sauf le réseau X (anciennement Twitter, propriété d’Elon Musk), ont indiqué leur volonté de se conformer à la loi, notamment via des technologies d’inférence d’âge (analyse de l’activité en ligne) ou d’estimation d’âge (généralement basée sur un selfie). Certaines plateformes pourraient aussi exiger un justificatif d’identité ou des informations bancaires liées.

Pour l’industrie, cette mesure pourrait marquer le début d’un repli structurel. Les études montrent déjà une stagnation du nombre d’utilisateurs et une baisse du temps passé sur les réseaux sociaux. Si les entreprises admettent générer peu de revenus publicitaires auprès des moins de 16 ans, elles soulignent que l’interdiction coupe l’accès à une future génération d’utilisateurs.

Selon le gouvernement australien, 86% des enfants âgés de 8 à 15 ans utilisaient les réseaux sociaux juste avant l’entrée en vigueur de la loi.