L'automobile reprend la route, Alcon manque de visibilité

Le Wegovy en comprimé remet Novo Nordisk en selle, tandis que Pandora, Scor et Leonardo profitent de publications solides. L'automobile reprend aussi de l'adhérence avec Continental et BMW, malgré les nuages douaniers. En face, Wolters Kluwer, Alcon et Infineon restent sous pression, chacun rattrapé par des signaux jugés trop fragiles.

Actions en hausse :



Pandora (+8%) : le joaillier retrouve de l'éclat après un trimestre supérieur aux attentes, avec une croissance organique de 2% et un bénéfice opérationnel au-dessus du consensus. L'Amérique du Nord reste molle, mais l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine compensent.



Novo Nordisk (+6%) : le danois reprend de la vigueur grâce au lancement tonitruant du Wegovy en comprimé aux Etats-Unis, déjà au-delà de 2 millions de prescriptions depuis janvier. Le trimestre dépasse les attentes et le groupe relève ses objectifs 2026, porté par de meilleures perspectives sur les GLP-1.



Continental (+5%) : le pneumaticien regagne de l'adhérence grâce à une rentabilité meilleure qu'attendu : l'Ebit ajusté grimpe à 522 MEUR et la marge monte à 11,9%. Le marché salue la discipline sur les coûts et le recentrage sur les pneus, même si la hausse récente des matières premières reste un caillou dans la gomme.



BMW (+5%) : malgré un bénéfice avant impôts en recul de 24,6%, à 2,35 MdsEUR, plombé par la Chine et les droits de douane, le constructeur évite la sortie de route. Les investisseurs s'accrochent à une marge automobile meilleure qu'attendu, à 5,0%, à un FCF auto en nette hausse et à des commandes de véhicules électriques en Europe en bond de plus de 60%.



Scor (+4%) : le réassureur passe entre les gouttes avec un bénéfice net en hausse de 12,8% et un ratio combiné dommages amélioré à 80,2%. La faible sinistralité, la solvabilité à 220% et la confirmation des objectifs 2026 rassurent le marché.



Leonardo (+4%) : le groupe italien de défense avance sur un trimestre plus solide qu'il n'y paraît : commandes en bond de 31% à 9 MdsEUR, EBITA en hausse de 33% et résultat net ajusté largement au-dessus des attentes. La confirmation des objectifs 2026 et le carnet de commandes de près de 57 MdsEUR l'emportent sur le recul du résultat net publié.



Actions en baisse :



Wolters Kluwer (-10%) : l'éditeur neerlandais chute après l'annonce d'un repli de 3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Cette contre-performance est essentiellement due a un effet de change négatif de 7% lié à la dépréciation du dollar.



Alcon (-8%) : malgré une hausse de ses revenus, le spécialiste de l'ophtalmologie déçoit avec un bénéfice net à 189 MUSD, contre 350 M l'an passé. Le bénéfice par action s'établit à 0.39 USD, un recul significatif par rapport aux 0.70 USD précédemment enregistrés.



Kongsberg Maritime (-6%) : pour sa première communication financière depuis sa scission de Kongsberg Gruppen, le groupe publie un chiffre d'affaires en recul de 0,8%. Le marché sanctionne surtout la nette baisse du résultat d'exploitation et les signes de ralentissement observé dans certains segments de la construction neuve.



Equinor (-5%) : le géant énergétique norvegien rapporte un chiffre d'affaires trimestriel de 27 816 MUSD, en repli de 5,3% sur un an. Si le résultat opérationnel ajusté dépasse les attentes, la contraction globale de l'activité par rapport à la même période en 2025 pèse sur le titre.



Smith & Nephew (-4%) : le groupe médical a publié un chiffre d'affaires de 1,5MdsUSD, soit une croissance de 3,1%. Cette performance reste légèrement inférieure au consensus des analystes fixé à 3,2%, tandis que l'annonce d'une croissance plus marquée uniquement au second semestre incite les investisseurs à la prudence.



Infineon (-2%) : bien que les résultats soient jugés satisfaisants, l'allemand recule sous l'effet de craintes liées aux marges et à la faible demande dans le secteur des véhicules électriques. L'absence de révision à la hausse des objectifs 2026 concernant les revenus des centres de données IA a également déçu les attentes du marché.