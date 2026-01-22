L'automobile se réveille en bourse, derrière VW, Michelin et la détente géopolitique

Pendant que Volkswagen, Michelin et tout le secteur automobile fêtent des projections plus élevées que prévu et une détente sur le front des droits de douane, Ubisoft coule à pic après un nouvel avertissement.

Actions en hausse



Aryzta (+9%) : le boulanger industriel prévoit une croissance organique en ligne avec ou supérieure à ses objectifs pour l'exercice 2025.



Computacenter (+8%) : le Britannique prévoit un bénéfice d'au moins 270 millions de livres pour 2025, largement supérieur aux attentes du marché.



Telenor (+8%) : l'opérateur télécom a trouvé un accord avec Arise Digital en vue de lui vendre 24,95% des actions de l'opérateur télécoms thaïlandais True, pour 2,8 milliards d'euros. Une manne bienvenue, obtenue avec une belle plus-value.



Ionos (+6%) : Oddo BHF passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 35 EUR.



Interparfums (+5%) : la publication des ventes 2025, assortie d'une estimation de marge assez resserrée, est de nature à rassurer le marché après un début d'année boursier difficile (-5%), qui a fait suite à un millésime 2025 compliqué (-32%). Le management est pourtant resté évasif pour 2026, ce qui n'a pas échappé aux analystes qui donnent d'ores et déjà rendez-vous en 2027 pour une vraie reprise.



Volkswagen (+5%) : le groupe allemand a annoncé, dans son appel de pré-clôture avec les analystes, que son objectif de génération de trésorerie sera dépassé en 2025. L'annonce est bien accueillie, dans un contexte plus large de soulagement après l'abandon par les Etats-Unis de leur menace de nouvelles taxes douanières, qui profite aux constructeurs et aux équipementiers (Forvia, Valeo...). Michelin (+3%) est dans une situation analogue : le pneumaticien a guidé sur une génération de trésorerie plus élevée que ce que prévoyait le consensus.



Actions en baisse



Ubisoft (-29%) : le groupe de jeux vidéo déçoit une énième fois ses fans avec un profit warning XXL. Les analystes continuent à sabrer dans leurs objectifs. Kepler Cheuvreux reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 7 à 5 EUR.



Essity (-4%) : le groupe suédois a publié un peu au-dessus des attentes tout en augmentant son dividende. Mais les analystes s'alarment de l'évolution molle du chiffre d'affaires. "Dans l'ensemble, si l'amélioration de la rentabilité est rassurante, les tendances en matière de volume restent faibles, ce qui pourrait peser sur le moral des investisseurs", commente l'analyste d'AlphaValue Jitisha Malhotra.



Saab (-3%) : le secteur de la défense repart en arrière avec la détente autour du Groenland. Les industriels comme le Suédois, Rheinmetall ou Leonardo évoluent toujours au gré des aléas géopolitiques.



Huber+Suhner (-2,5%) : le marché prend acte de bons résultats et d'entrées de commandes solides, le tout en ligne avec les attentes. Petite déception sur l'absence de prévisions chiffrées pour 2026.



Bankinter (-2%) : la banque espagnole a enregistré une forte progression de ses bénéfices trimestriels, dans un secteur qui fait une pause après les gains de l'année dernière. L'action Bankinter a pris 85% en 2025.