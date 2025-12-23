L'Autorité de la concurrence autorise l'acquisition d'Alkern par Holcim

L'Autorité de la concurrence en France autorise sans conditions l'acquisition du groupe Alkern par le groupe Holcim.



L'Autorité a analysé les effets de la concentration sur les marchés de la production et de la commercialisation de granulats, de mortiers industriels, de matériaux pour construction de murs porteurs, de ciment gris et blanc, de béton prêt à l'emploi (BPE), d'éléments de béton préfabriqué, d'adjuvants pour béton et de matériaux d'isolation.



L'Autorité a d'abord écarté tout risque d'atteinte à la concurrence sur les marchés sur lesquels les activités des parties se cumuleront (marchés des granulats, marchés des mortiers et marchés des matériaux pour construction de murs porteurs).



L'Autorité a en outre considéré que Holcim ne serait pas en mesure de refuser ou dégrader l'accès aux produits utilisés par les concurrents d'Alkern pour leur production d'éléments en béton préfabriqué (verrouillage par les intrants).



Elle a également considéré que la concentration n'entraînait pas de risques consistant pour Holcim à amoindrir les débouchés de ses concurrents qui vendent les produits entrant dans la composition des éléments de béton préfabriqué (verrouillage de la clientèle).



Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés, l'Autorité l'a donc autorisé sans conditions.