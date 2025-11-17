L'Autorité de la concurrence met TotalEnergies et Rubis à l'amende sur la Corse

L'Autorité française de la concurrence a annoncé lundi avoir infligé une amende 187,5 millions d'euros à TotalEnergies, Rubis et EG Retail pour avoir mis en oeuvre une entente concernant les prix des carburants en Corse.



Dans un communiqué, l'agence gouvernementale explique avoir sanctionné les actionnaires de la société Dépôts Pétroliers de la Corse (DPLC) pour avoir établi une entente consistant, par accord écrit, à réserver à leur seul bénéfice un droit de passage au sein des dépôts pétroliers corses.



'En procédant ainsi, les actionnaires de DPLC ont mis en place une pratique anticoncurrentielle susceptible d'évincer leurs concurrents non-actionnaires', indique l'autorité de la concurrence.



'Ces derniers étaient, en effet, contraints d'acheter leur carburant aux conditions imposées par leurs propres rivaux et subissaient par ailleurs des coûts plus élevés, du fait de la superposition de plusieurs marges', ajoute-t-elle.



A cet égard, l'autorité rappelle avoir que le secteur de la distribution de carburants est très concentré en Corse, à tel point qu'il ne s'articule qu'autour de trois opérateurs (Total, Rubis/Vito et Esso/Ferrandi).



D'autre part, contrairement à la France continentale, le réseau des stations-service ne subit pas la pression concurrentielle, notamment, des grandes et moyennes surfaces, des pratiques qui ont impacter le budget des ménages corses, particulièrement dépendants de l'automobile pour leurs déplacements, fait-elle valoir dans sa décision.

