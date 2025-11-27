L'Autorité française de la concurrence a annoncé jeudi le rejet d'un recours déposé par Qwant à l'encontre de Microsoft, auquel le moteur de recherche reprochait d'abuser de sa position dominante.

Selon Qwant, le géant américain des logiciels a recours à des pratiques d'exclusivité et de ventes liées ayant pour effet de restreindre sa capacité à développer un modèle d'intelligence artificielle et de le discriminer dans l'accès à l'offre de publicité en ligne liée aux recherches.

Dans un communiqué, l'Autorité estime cependant que Qwant n'a pas apporté suffisamment d'éléments probant de nature à démontrer que le groupe de Redmond occupait une position dominante sur le marché ou que les conditions d'un abus étaient réunies, ce qui l'a amené à rejeter la saisine et les mesures conservatoires que réclamait ce dernier.