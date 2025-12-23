L'Autorité italienne de la concurrence inflige une amende à Ryanair
L'Autorité italienne de la concurrence annonce infliger une amende de près de 255,8 millions d'euros à Ryanair, pour un abus de position dominante qui a selon elle débuté en avril 2023 et s'est poursuivie au moins jusqu'en avril 2025.
Publié le 23/12/2025 à 11:02
La position dominante de Ryanair découlerait non seulement de ses parts de marché importantes et en forte croissance (38 à 40% des passagers transportés sur toutes les lignes vers et depuis l'Italie), mais aussi de nombreux autres facteurs.
Ces éléments confèreraient à Ryanair un pouvoir de marché important, lui permettant d'agir largement indépendamment des concurrents et des consommateurs, "comme en témoigne l'écart évident entre ses performances et celles de ses principaux concurrents".
À l'issue d'une enquête complexe, l'autorité a constaté que la compagnie irlandaise à bas prix avait mis en place une stratégie élaborée affectant la capacité des agences de voyage en ligne et traditionnelles à acheter des vols Ryanair sur ryanair.com.
En particulier, sa stratégie bloquait, entravait ou rendait ces achats plus difficiles et/ou économiquement ou techniquement contraignants lorsqu'ils étaient combinés à des vols opérés par d'autres compagnies et/ou d'autres services touristiques et d'assurance.