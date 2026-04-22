Cochlear Limited, coté en Australie, a chuté de 40,71% aujourd'hui à la Bourse de Sydney. Le spécialiste des solutions auditives implantables a annoncé viser désormais un résultat net courant compris entre 290 et 330 millions de dollars australiens, alors qu'il tablait auparavant sur des chiffres compris entre 435 et 460 millions de dollars australiens.
Pour justifier cet abaissement drastique, Cochlear Limited invoque une faiblesse persistante des implants cochléaires (dispositifs électroniques qui permettent de restaurer partiellement l'audition), la possibilité de devoir provisionner certaines créances en raison du conflit au Moyen-Orient (impact potentiel de 10 millions de dollars sur le résultat net), une demande plus faible ou encore des dépenses liées à la transformation de la structure de coûts.
Partant, les analystes de Jefferies ont indiqué que cette forte révision à la baisse renforçait leur position prudente sur Sonova, qui exerce dans le même secteur. Ils estiment que l'essoufflement de la demande d'implants sur les marchés développés, la pression sur les remboursements en Chine et les perturbations au Moyen-Orient laissent présager un cycle baissier plus marqué et plus long.
En outre, la banque d'investissement américaine indique qu'elle ne dispose que d'une visibilité limitée sur la reprise, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant aux attentes de croissance pour l'activité implants de Sonova qui représente environ 8 à 9% de ses revenus.
Jefferies a confirmé sa recommandation à sous-performance, assortie d'un objectif de cours de 155 francs suisses, soit un potentiel de baisse de 16%.
Sonova Holding AG est le 1er fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'audition. Son vaste portefeuille de produits comprend des aides auditives traditionnelles, des implants cochléaires et des systèmes de communication sans fil. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- appareils auditifs (92,1%) ;
- implants cochléaires (7,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (0,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (50,3%), Etats-Unis (29,9%), Amériques (7,2%) et Asie-Pacifique (11,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.