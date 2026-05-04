L'avis de deux analystes sur le titre Air France-KLM
Oddo BHF et Bernstein partagent leur analyse sur le groupe de transport près la publication des résultats publiés par Air France-KLM en fin de semaine dernière. Le titre évolue en dessous de son point d'équilibre ce matin (-0,2%).
Air France-KLM a dévoilé en fin de semaine un résultat net publié de -252 MEUR au titre du 1er trimestre, quasiment stable par rapport à la même période un an plus tôt (-249 MEUR). Le résultat net part du groupe ressort pour sa part à -287 MEUR, en amélioration de 2%.
De son côté, le chiffre d'affaires atteint 7,48 MdsEUR (en ligne avec le consensus), en hausse de 4,4% en données publiées et de 8,3% à taux de change constant.
Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le groupe de transport aérien, avec un objectif de cours abaissé de 13 à 12,2 EUR.
L'analyste met en avant une demande robuste, sans signe d'essoufflement à court terme, avec des yields (prix moyen payé par un client pour un trajet donné) en hausse de 9% sur avril, soutenant les revenus. Il estime que l'effet prix et la "premiumisation" permettront de compenser environ 90% de la hausse attendue de la facture carburant.
Selon le broker, la maîtrise des coûts constitue un autre point de soutien, avec un CASK (coût par siège-kilomètre offert) hors carburant attendu en hausse limitée autour de 1% en 2026, malgré certaines pressions inflationnistes.
La note souligne également un environnement M&A actif, avec des projets sur TAP et SAS, susceptibles de renforcer le positionnement stratégique du groupe.
D'après Oddo BHF, la baisse de 26% du titre depuis le début des tensions géopolitiques intègre déjà une large part des risques, laissant apparaître une valorisation jugée "attractive".
De son côté, Bernstein confirme sa note "performance de marché" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 10,20 EUR.
Le broker souligne une exécution opérationnelle solide, avec des revenus unitaires (RASK) en hausse de 5% et des coûts maîtrisés malgré des perturbations ponctuelles liées à la météo.
La note souligne elle aussi les yields en progression de 9% en mars et avril, portés notamment par une demande premium toujours très robuste et des effets conjoncturels favorables.
Le bureau d'études reste toutefois prudent en raison des risques liés au carburant et à l'endettement élevé du groupe (environ 14 MdsEUR), estimant que le titre demeure trop risqué à détenir dans l'environnement actuel.
Enfin, Bernstein considère que, malgré des fondamentaux en amélioration, les incertitudes géopolitiques et la sensibilité aux prix du fuel limitent le potentiel à court terme.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (82,5%) : 76,7 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2025 ;
- transport de passagers à bas prix (10,4% ; Transavia) : 26,1 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose d'une flotte de 596 avions (dont 289 détenus en propre et 307 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (268), KLM (188) et Transavia (140).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.