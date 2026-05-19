L'avis de deux analystes sur Ryanair après les résultats
La compagnie irlandaise a publié hier des résultats de bonne facture, tout d'abord fraîchement accueillis par les marchés en raison de la visibilité réduite sur les prochains trimestres. A mi-journée, la prise de parole du CEO, Michael O'Leary, a toutefois permis de rassurer les investisseurs : le dirigeant à notamment insisté sur la solidité du bilan avec une dette quasiment réduite à néant. Après avoir ouvert dans le rouge (-3%), le titre avait finalement gagné près de 5% au cours de la séance. Ce matin, il consolide légèrement et recule de moins de 1%.
Dans ce contexte, Oddo BHF confirme son conseil "Neutre" sur le titre, mais réduit son objectif de cours de 32,5 à 27 EUR.
Le bureau d'études souligne une dynamique de demande "plus contrastée" pour l'exercice comptable 2027, avec des yields (revenus moyens par passagers) attendus en baisse de 4 à 6% au premier trimestre et un pricing désormais anticipé stable sur le coeur de l'été, contre une hausse modérée auparavant.
La note met également en avant une inflation des coûts unitaires tirée par le carburant. Malgré une couverture de 80% à 668 USD, le spot reste élevé autour de 1 300 USD. Oddo BHF anticipe ainsi une hausse des coûts unitaires de 4% sur l'exercice.
D'après le broker, Ryanair reste toutefois la compagnie la mieux positionnée dans le segment low cost, mais les majors conservent sa préférence grâce à une plus grande flexibilité tarifaire, notamment sur le long-courrier. Oddo BHF a abaissé ses estimations de BPA de 33% pour FY2027 et de 25% pour FY2028.
De son côté, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur Ryanair, avec un objectif de cours inchangé à 32 EUR. L'analyste estime que Ryanair reste "le mieux positionné" pour tirer parti d'un ralentissement du secteur aérien européen grâce à sa solidité financière et à ses coûts unitaires bas.
Bernstein estime d'ailleurs que le groupe pourrait profiter d'éventuelles faillites de concurrents et renforcer encore ses parts de marché.
D'après Bernstein, deux scénarios sont possibles : soit les prix du carburant baissent, soit le secteur réduit ses capacités. Dans les deux cas, Ryanair est identifié comme "un gagnant", grâce à sa trésorerie et à sa capacité d'investissement contracyclique.
Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (66,2%) : 184 millions de personnes transportées en 2024/25 ;
- prestations de services (33,8%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2025, le groupe exploite une flotte de 613 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,4%), Italie (21,3%), Espagne (17,8%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.