L'avis de trois analystes sur Pierre & Vacances après l'offre de Mubadala Capital

Hier, le titre Pierre & Vacances terminait la séance sur un gain de 4,85%, bien aidé par l'annonce d'une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital, visant à acquérir tous les titres en circulation de la société par voie d'offre publique d'achat volontaire en numéraire. Ce matin, trois analystes se penchent sur le sujet tandis que le titre cède une partie des gains de la veille, à -1%.

Oddo BHF rappelle que l'offre ferme de Mubadala Capital valorise l'action jusqu'à 2 EUR, sous réserve de l'obtention d'engagements d'apport représentant au moins 80% du capital d'ici le 17 juillet 2026.



La note souligne que les principaux actionnaires, représentant 58,6% du capital, soutiennent l'opération et que la volonté d'apport de Pristine (détenteur de 11,6% des titres) et d'anciens créanciers renforce la probabilité d'atteindre le seuil requis.



Le bureau d'études estime que l'offre constitue une "fenêtre de sortie raisonnable" pour les actionnaires minoritaires. Il juge l'opération crédible, tout en rappelant que la prime atteint environ 35% par rapport au cours précédant l'annonce de la revue stratégique. Dans ces conditions, l'analyste maintient sa note de "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 2,3 EUR.



Ce conseil est partagé par TP ICAP Midcap (soit "achat" avec une cible de cours de 2,30 EUR) pour qui l'offre de Mubadala Capital reste néanmoins "relativement décevante" et ne reflète pas le potentiel du groupe. L'analyste rappelle que le prix proposé combine une offre à 1,79 EUR par action, un dividende exceptionnel de 0,11 EUR et un bonus potentiel de 0,10 EUR en cas de retrait obligatoire.



Le bureau d'études estime que le seuil de 80% du capital requis pour lancer l'OPA semble atteignable, mais juge plus incertain le franchissement des 90% nécessaires au retrait obligatoire.



Enfin, Portzamparc est un peu plus prudent est ajuste son conseil de "acheter" à "conserver" avec un objectif de cours de 2 euros. L'analyste souligne lui aussi que la principale condition reste l'atteinte de 80% du capital d'ici le 17 juillet 2026, et met en avant le rôle déterminant de Pristine.



D'après le broker, le rapport risque/rendement devient toutefois moins attractif aux niveaux de prix proposés. La note rappelle enfin que le consensus FactSet valorise le titre dans une fourchette de 2,2 à 2,3 EUR et recommande d'apporter les titres à l'offre lorsqu'elle sera ouverte.