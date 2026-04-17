L'EASA donne son feu vert au GTF Advantage (RTX) pour les avions A320neo
Pratt & Whitney, division de RTX, annonce que l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a certifié l'avion de la famille Airbus A320neo équipé de son moteur GTF Advantage, préparant ainsi la voie à la livraison de moteurs de série et à la mise en service.
Cette décision marque une nouvelle étape clé pour le moteur GTF Advantage, qui a déjà été certifié par la Federal Aviation Administration des États-Unis en février 2025. L'EASA a validé la certification de type du moteur en octobre 2025.
Le GTF Advantage offrira 4 à 8% de poussée supplémentaire au décollage, permettant une charge utile plus élevée et une plus grande autonomie, ouvrant ainsi de nouvelles destinations pour les compagnies aériennes.
"Entièrement intermixable et interchangeable avec le modèle actuel de moteur GTF, le GTF Advantage deviendra la norme de production, avec un changement complet attendu en 2028", ajoute le motoriste aéronautique américain.
De plus, les clients utilisant le modèle actuel de GTF pourront réaliser jusqu'à 90 à 95% des avantages de durabilité du GTF Advantage grâce à l'option de mise à niveau GTF Hot Section Plus (HS+) pour le moteur PW1100G-JM, disponible plus tard cette année.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.