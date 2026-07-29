L'EBITDA d'Eramet s'envole de 45% au 1er semestre 2026
Le chiffre d'affaires ajusté d'Eramet au 1er semestre s'élève à 1,649 milliard d'euros, soit une hausse de 8% sur un an (+14 % à périmètre et change constants, avec un effet change de - 6%). Cette progression s'explique par un effet prix positif (+9%) et un effet volume favorable (+5%), portés par la croissance des activités manganèse et lithium. L'EBITDA ajusté à 276 MEUR est en hausse de 45%, porté par la croissance des volumes de lithium et de manganèse, et par les économies du programme ReSolution.
Le groupe minier et métallurgique affiche un retour à l'équilibre du Free Cash-Flow ajusté à 7 MEUR, reflétant le rebond de l'EBITDA, la forte maîtrise des investissements et la gestion rigoureuse du BFR.
Par contre, il accentue ses pertes sur les six premiers mois de l'année 2026 : 146 MEUR contre 101 MEUR il y a un an à la même période.
Côté perspectives, Eramet indique que la croissance de la demande de lithium devrait continuer à être forte au 2e semestre, portée par la poursuite de l'adoption des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine où le taux de pénétration devrait atteindre 60% au total en 2026 et en Europe où le seuil de 30 % devrait être franchi.
De plus, la demande est également tirée par la croissance rapide du déploiement massif des ESS en Chine, le premier marché, et leur montée en puissance en Europe et en Amérique du Nord.
Du côté de l'offre, la croissance de la production mondiale devrait se poursuivre, portée par la reprise des mines australiennes et le développement de nouveaux projets africains. Ce rebond resterait toutefois insuffisant pour absorber pleinement la croissance de la demande.
Eramet maintient ses objectifs pour l'année 2026 :
- Minerai de manganèse : 6,4 - 6,8 Mt (millions de tonnes) transportés, cash cost FOB (Coût de revient décaissé "Free On Board) : 2,4 - 2,6 $/dmtu
- Carbonate de lithium : 17 - 20 kt-LCE 5Kilotonnes d'équivalent carbonate de lithium°, capacité nominale proche de 100% fin 2026
- Minerai de nickel vendu à l'externe : 9 Mth (Millions de tonnes humides), sur la base du RKAB* initial de 12 Mth, dans l'attente de l'obtention d'une révision en hausse déposée début juillet
- Sables minéralisés : 300 - 400 kt-HMC (Kilotonnes de concentré de minéraux lourds), retour à pleine capacité prévu au T1 2027
- Capex : entre 250 et 290 MEUR (grâce au strict contrôle des investissements, malgré 35 MEUR pour les réparations au Sénégal)
*Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (en indonésien). Il s'agit du plan de travail et du budget annuel approuvé par le gouvernement indonésien, qui fixe les quotas d'extraction et de vente autorisés pour les compagnies minières opérant en Indonésie (notamment sur le nickel).
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (66,9%), sables minéralisés (8,7%), nickel (7,8%) et lithium (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (0,9%), Europe (24,7%), Chine (23,9%), Asie (30,7%), Amérique du Nord (15,3%), Afrique (3,1%), Amérique du Sud (0,8%) et Océanie (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.