Les marchés actions américains enchaînent les records, portés par les valeurs stars de l'IA. Un rallye concentré sur quelques valeurs et une seule thématique. Mais l'IA n'est pas qu'une bulle qui enthousiasme Wall Street. Les centaines de milliards de dollars d'investissement déployés portent la croissance du PIB. Et ont aussi des effets de bord négatifs.

244 milliards de dollars. C’est la capitalisation boursière gagnée par Oracle sur la séance d’hier, après une hausse de 36%. Un mouvement jamais vu sur une journée pour une valeur de cette taille.

La raison de cette emballement ? Des résultats trimestriels en forme de "wake-up call" pour Wall Street : Oracle fait partie des grands gagnants de l’IA, alors qu’elle trainait jusqu’ici l’image d’une valeur tech un peu démonétisée.

La hausse d’Oracle a permis au S&P500 d’arracher un nouveau record de clôture. Comme depuis maintenant plusieurs années, l’IA tire les indices actions.

Un moteur de croissance

Si on aime à dire que ce qui se passe sur les marchés financiers est déconnecté de la réalité, et que tout le monde adore jouer l’opposition Wall Street/Main Street, l’économie américaine est en réalité sur la même dynamique.

Au premier semestre 2025, l’ensemble des investissements liés à l’IA a représenté plus de la moitié de la croissance du PIB. Une contribution à la croissance qui est donc supérieure à celle de la consommation, qui pourtant représente environ deux tiers du PIB.

A première vue, on pourrait se satisfaire des effets positifs de l’IA pour la croissance américaine. Mais il faut peut-être regarder le problème différemment. Les investissements dans l’IA ne se font-ils pas au détriment d’autres parties de l’économie ? Car la concentration de tant de ressources au même endroit a aussi des effets de bord.

Effets de bord

Par exemple, sur les prix de l’électricité. Le développement des data centers entraine une croissance exponentielle de la demande. En face, l’offre ne peut pas croitre aussi vite. Résultat, les prix de l’électricité augmentent. Les factures d’électricité des Américains ont augmenté de 7% en moyenne en 2025, selon les calculs de The Economist. Et ce n’est probablement que le début. Une augmentation qui rogne sur leur pouvoir d’achat, et in fine qui pèse sur la consommation.

L’autre problème de cet engouement autour de l’IA, c’est que la hausse des marchés actions qui en résulte provoque une détente des conditions financières, qui ne sont pas si restrictives malgré des taux d’intérêt élevés. D’où une prudence de la Fed (en tout cas jusqu’ici) quant aux baisses de taux. Mais en attendant, certains secteurs souffrent des taux élevés, notamment l’immobilier.

L’immobilier est d’autant plus pénalisé que des "limites physiques" s’ajoutent aux contraintes financières. Lorsqu’on construit des data centers, cela mobilise du foncier, des ingénieurs, des ouvriers…autant de ressources qui ne sont pas utilisées pour construire des logements. Or, les Etats-Unis sont déjà un pays qui, structurellement, ne construit pas assez de logements.

Une mauvaise allocation du capital ?

Le risque que tout cela pose, c’est celui d’une mauvaise allocation du capital. Car d’énormes montants sont investis dans l’IA, parce que tout le monde pense que c’est la prochaine révolution et qu’il faut y être. Mais personne n’est réellement certain du retour sur investissement.

Ces dernières semaines, des doutes ont d’ailleurs émergé à ce sujet, notamment à la suite de la publication d’un rapport du MIT, mi-août, qui concluait que 95% des projets pilotes d’IA en entreprise ne délivraient pas de résultats tangibles.

Des doutes assez vite effacés par les résultats de Nvidia, puis maintenant ceux d’Oracle, qui renforcent l’idée qu’il y aura bien des gagnants, et que ceux-ci gagneront beaucoup.

Depuis trois ans et l’arrivée de ChatGPT, l’IA est le narratif qui a porté le rallye des marchés actions. Sur cette période, le S&P500 a gagné 60% et le Nasdaq 90%. Et tant que les valeurs de la tech continuent à investir massivement, la hausse des indices peut se poursuivre.

Ces derniers jours, plusieurs stratégistes ont d’ailleurs relevé leurs objectifs de cours. Ainsi, Wells Fargo voit désormais un S&P 500 à 7200 points à la fin de l’année. "Tant que les Capex (dépenses d’investissement) dans l’IA sont intacts, le bull market devrait continuer" écrivent les stratégistes de la banque.

En 2025, les Capex des 4 grands hyperscalers - Amazon, Google, Microsoft et Meta - devraient atteindre 361 milliards de dollars. Pour l’heure, l’état d’esprit des patrons de la tech semble toujours être celui exprimé par le patron d’Alphabet, Sundar Pichai, en juillet 2024 : "le risque de sous-investir est considérablement plus grand que le risque de sur-investir".