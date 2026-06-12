L'économie britannique en contraction de 0,1% en avril, comme prévu

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% au mois d'avril, un rythme en ligne avec les attentes, montre une estimation publiée vendredi par l'Office national de la statistique (ONS).

Ce repli de l'activité intervient après deux mois consécutifs de croissance, le PIB du Royaume-Uni s'étant accru de 0,4% en février puis de 0,3% en mars.



Dans sa note d'information, l'ONS fait remarquer que l'économie a été alourdie par un recul de 0,2% du secteur des services, qui n'a pas pu être compensé par une croissance de 0,1% dans la construction. Le secteur de la production manufacturière est, lui, resté inchangé.



La BoE face à un dilemme



Sur les trois mois clos fin avril, le PIB réel affiche toutefois une progression de 0,7%, contre +0,6% à la fin mars et +0,5% à la fin février.



Après une bonne performance en 2025 (+1,4%), l'économie britannique devrait subir les conséquences de sa dépendance aux matières premières cette année, ce qui devrait ramener la croissance annuelle autour de 0,7%, tandis que l'inflation repart à la hausse, une configuration de nature à compliquer la tâche de la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunira jeudi prochain.



Dans une note publiée en début de semaine, les analystes d'UBS disent s'attendre à ce que l'institution maintienne son taux directeur inchangé à 3,75%, malgré une division accrue au sein du comité, et prévoir un statu quo prolongé avant de premières baisses de taux début 2027.