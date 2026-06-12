Ce repli de l'activité intervient après deux mois consécutifs de croissance, le PIB du Royaume-Uni s'étant accru de 0,4% en février puis de 0,3% en mars.
Dans sa note d'information, l'ONS fait remarquer que l'économie a été alourdie par un recul de 0,2% du secteur des services, qui n'a pas pu être compensé par une croissance de 0,1% dans la construction. Le secteur de la production manufacturière est, lui, resté inchangé.
La BoE face à un dilemme
Sur les trois mois clos fin avril, le PIB réel affiche toutefois une progression de 0,7%, contre +0,6% à la fin mars et +0,5% à la fin février.
Après une bonne performance en 2025 (+1,4%), l'économie britannique devrait subir les conséquences de sa dépendance aux matières premières cette année, ce qui devrait ramener la croissance annuelle autour de 0,7%, tandis que l'inflation repart à la hausse, une configuration de nature à compliquer la tâche de la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunira jeudi prochain.
Dans une note publiée en début de semaine, les analystes d'UBS disent s'attendre à ce que l'institution maintienne son taux directeur inchangé à 3,75%, malgré une division accrue au sein du comité, et prévoir un statu quo prolongé avant de premières baisses de taux début 2027.
UBS Group AG est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités :
- gestion de fortune (49,4% des revenus) ;
- banque d'investissement (22,1%) ;
- banque de détail et banque d'affaires (18,8%) ;
- gestion d'actifs (6,4%) ;
- autres (3,3%).
A fin 2024, le groupe gère 745,8 MdsUSD d'encours de dépôts et 580 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.