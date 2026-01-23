Aldrees Petroleum profite de la dynamique mondiale du secteur énergétique, combinant un vaste réseau de stations à une puissante logistique pour répondre à la demande croissante. Les derniers résultats mettent en avant des gains d'efficacité, tandis que la confiance des actionnaires s'affiche dans les retours, portés par la transformation de l'Arabie saoudite qui soutient la progression constante du groupe.

Intégrée à une industrie mondiale du pétrole et du gaz valorisée à plus de 6 000 milliards USD et attendue à près de 8 000 milliards USD d'ici 2032, Aldrees surfe sur la vague d'une demande croissante en carburant et de stocks en expansion. Alors que la consommation mondiale de carburants liquides augmente de plus d'un million de barils par jour chaque année et que les réserves de pétrole dépassent le milliard de barils, le distributeur et logisticien se retrouve au cœur des enjeux de sécurité énergétique et des flux commerciaux.

S'appuyant sur un réseau de plus de 1 200 stations-service et une logistique en pleine croissance, Aldrees opère dans la distribution de pétrole, les services de transport et propose des offres à valeur ajoutée « Super 2 ». Ce modèle diversifié et multi-revenus confère à l'entreprise une position unique dans l'écosystème saoudien du carburant. En coulisses, une flotte moderne de plus de 4 000 camions et remorques assure le transport en vrac à travers le CCG, consolidant le rôle d'Aldrees comme distributeur de premier plan et moteur essentiel des flux régionaux de carburant et de fret.

Ce qui distingue Aldrees, c'est son intégration profonde dans la transformation économique de l'Arabie saoudite. Opérateur national au double moteur, son réseau de stations détiendrait environ 16% de part de marché, un niveau que peu de concurrents peuvent atteindre. Alors que les routes, hubs logistiques et corridors industriels du Royaume se développent sous l'impulsion de la Vision 2030, la progression des profits d'Aldrees et une capitalisation boursière proche de 12 milliards SAR illustrent à la fois la solidité financière du groupe et la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance organique, portée par l'infrastructure.

Moteur de croissance

Les derniers résultats d'Aldrees au troisième trimestre 2025 dépeignent une accélération maîtrisée, avec des ventes portées à environ 6,9 milliards SAR, en hausse de 34,8% sur un an. Cette progression s'explique par l'ouverture de nouvelles stations et l'amélioration de l'efficacité des opérations de transport. Le bénéfice net grimpe à environ 113,8 millions SAR, en hausse de 34,7% sur un an, tandis que le BPA passe de 0,85 SAR à 1,14 SAR, signe que la croissance se traduit efficacement jusqu'au résultat net.

Derrière ces chiffres, le PDG Abdullah Aldrees met en avant l'expansion rapide du groupe, qui compte désormais 1 231 stations et une flotte de 1 834 tracteurs. Cette flotte comprend 777 camions spécialisés dans le transport de carburant et 2 959 citernes, bennes et remorques diverses. L'enjeu réside dans la hausse des tarifs de fret et l'amélioration de l'efficacité logistique, qui contribuent directement à l'amélioration des marges.

Par segment, la division pétrolière reste le principal moteur de croissance, avec un chiffre d'affaires de 6,7 milliards SAR, en hausse de 35,1% sur un an. Parallèlement, la division transport et logistique affiche des revenus de 216 millions SAR (en hausse de 35,2% sur un an). Cette dernière a discrètement renforcé son efficacité opérationnelle, optimisé l'utilisation de la flotte et enregistré une nette progression du résultat opérationnel.

Perspectives positives

Malgré ses bonnes performances opérationnelles, Aldrees affiche un rendement négatif d'environ -6% sur un an. Toutefois, sur une perspective plus longue, le cours de l'action a progressé d'environ 104% sur trois ans, attirant l'attention croissante des investisseurs institutionnels en tant que valeur de croissance domestique de qualité.

En conséquence, la prudence domine chez les analystes, avec deux recommandations « Achat » contre sept « Conserver », et un objectif moyen de 142,7 SAR, soit un potentiel de hausse d'environ 17,2% par rapport aux niveaux actuels.

Corridor de risques

Aldrees accompagne la transformation économique de l'Arabie saoudite grâce à une croissance robuste, une expansion stratégique et une efficacité opérationnelle. Prêt à poursuivre sur cette lancée, Aldrees s'impose comme un acteur innovant et un vecteur de confiance pour les investisseurs.

Cependant, Aldrees évolue aussi dans un environnement à risques. La volatilité des prix du pétrole et la réglementation des prix domestiques peuvent comprimer les marges, tandis que la hausse des coûts d'emprunt et l'élargissement des spreads de crédit ont récemment accru le risque de crédit implicite. L'expansion à plus de 1 200 stations et l'accroissement de la flotte entraînent des risques d'exécution et de financement, dans un secteur exposé aux ralentissements macroéconomiques, aux cycles de la demande de transport et à d'éventuelles évolutions de la réglementation saoudienne sur les carburants, l'environnement ou la concurrence, susceptibles d'exiger des investissements lourds et de peser sur les rendements.