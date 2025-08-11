L'énergie nucléaire est sur le devant de la scène. Les vents arrière ont d'abord émané des classes politiques avec les objectifs climatiques en ligne de mire, puis de la folle demande énergétique alimentée par l'IA.

En 2024, la production mondiale d’énergie nucléaire a discrètement atteint un record. Mais cette croissance est loin d’être uniforme, elle vient surtout de pays qui mènent des programmes d’infrastructures de long terme pilotés par l’État, plutôt que des démocraties occidentales.

Entre 2005 et 2024, 104 réacteurs ont été mis en service dans le monde, tandis que 101 ont été arrêtés. La Chine, à elle seule a connecté 51 nouvelles unités au réseau, sans en fermer aucune. Hors Chine, le bilan est beaucoup moins favorable : 53 ouvertures pour 101 fermetures, soit une baisse nette de 48 réacteurs.

Si les États-Unis sont toujours au sommet de la production mondiale (29,2%), leur parc est vieillissant.

Comparaison de l’âge moyen du parc de réacteurs des États-Unis (gauche) et de la Chine (droite) ( Source : World Nuclear Industry Status Report )

Face à la hausse prévue de la demande électrique et pour maintenir la domination énergétique américaine, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets pour accélérer le développement du nucléaire. La stratégie se résume brusquement en deux volets, simplifier la réglementation et quadrupler la consommation d’énergie nucléaire d’ici 2050.

L’IA comme moteur

Début juillet, le ministère de l’Énergie a estimé que la demande d’approvisionnement en énergie aux heures de pointe augmenterait d’au moins 100 gigawatts d’ici 2030 – soit l’énergie nécessaire pour alimenter plus de 80 millions de foyers – dont la moitié liée aux centres de données.

Selon Goldman Sachs, la consommation énergétique mondiale de ces data centers devrait croître de plus de 160% d’ici 2030 par rapport à 2023.

Évolution de la demande de puissance des centres de données dans le monde (Source : Goldman Sachs )

Si le gaz naturel, les renouvelables et les batteries auront leur rôle à jouer, le nucléaire dispose d’atouts décisifs. Selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie, son facteur de capacité atteint 92,5% – autrement dit, il fonctionne quasiment à plein régime toute l’année – contre 56% pour le gaz naturel et environ 40% pour le charbon. À cette régularité s’ajoutent l’absence d’émissions de CO2 et une moindre sensibilité aux fluctuations à court terme des prix des combustibles fossiles.

Petits réacteurs, grands espoirs

Les délais de construction et la lourdeur réglementaire restent ses faiblesses. L’industrie mise donc sur les petits réacteurs modulaires : moins encombrants, plus rapides à déployer et mieux acceptés par les communautés locales grâce à des besoins de sécurité réduits.

Et la Bourse ?

Évolution sur cinq ans de l’indice Uranium et énergie nucléaire de Market Vector ( Source : MarketVector )

Le regain d’intérêt politique pour le nucléaire s’est traduit par un nouvel appétit des investisseurs, renforcé par l’engagement pris à la COP28, en 2023, de tripler les capacités mondiales d’ici 2050. Mais en 2025, c’est surtout l’explosion de la demande liée à l’IA qui propulse les performances du secteur.

D’ailleurs, VanEck réplique la performance de l’indice à travers cet ETF : VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF - USD : Performances & Cotations, Cours NUKL Bourse BOERSE MUENCHEN

L’enthousiasme est bien là, mais l’offre reste limitée sur les marchés. Secteur stratégique par excellence, le cas français illustre parfaitement la tendance, EDF est entièrement nationalisée depuis 2023.

Selon le Financial Times, plusieurs entreprises veulent profiter de la dynamique en se tournant vers la Bourse. Parmi elles : Terra Innovatum, Terrestrial Energy, Eagle Energy Metals, Holtec International ou encore Quantum Leap Energy examinent les solutions possibles.

Même si le nucléaire traîne une réputation de retards, de surcoûts et de chantiers interminables, les investisseurs sont désormais convaincus qu’il est là pour durer.