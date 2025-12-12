Le Comité des produits médicinaux à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'aflibercept 8 mg (solution injectable de 114,3 mg/ml) pour l'autorisation de mise en marché dans l'Union européenne (UE) pour le traitement des patients malvoyants dus à un oedème maculaire après une occlusion de la veine rétinienne (RVO).
La décision de la Commission européenne est attendue dans les semaines à venir, ce qui constituerait la troisième indication pour Eylea 8 mg.
L'étude clinique QUASAR a atteint son objectif principal à la 36e semaine, démontrant que les patients recevant l'aflibercept 8 mg tous les 2 mois (après 3 ou 5 injections initiales mensuelles) obtenaient des gains d'acuité visuelle non inférieure et un contrôle robuste des liquides comparés à ceux recevant Eylea 2 mg (aflibercept 2 mg) mensuellement.
Plus de 60 % des patients recevant l'aflibercept 8 mg ont pu prolonger leurs intervalles de traitement à quatre mois et plus, 40 % ayant un dernier intervalle assigné de cinq mois.
" Suite à l'approbation d'Eylea 8 mg pour des intervalles de traitement allant jusqu'à six mois dans la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge et l'oedème maculaire diabétique dans l'UE, la recommandation d'aujourd'hui marque une avancée significative dans le traitement de l'occlusion veineuse rétinienne"a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, stratégie et commercialisation mondiale des produits et membre de l'équipe de direction pharmaceutique chez Bayer.
"L'Aflibercept 8 mg vise à améliorer la qualité des soins, en réduisant la charge des injections fréquentes et des visites en clinique pour les patients souffrant d'oedème maculaire dû à une occlusion de la veine rétinienne, sans compromettre l'efficacité et la sécurité ".
Eylea 8 mg a été approuvé à ce jour dans plus de 60 marchés pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD) et de l'oedème maculaire diabétique (DME).
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
