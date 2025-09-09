Les nuages s'amoncellent pour le marché du travail américain. Après deux rapports sur l'emploi décevants, le BLS a annoncé une révision à la baisse du nombre de créations d'emplois entre avril 2024 et mars 2025. Sur cette période, l'économie américaine a créé 911 000 emplois de moins par rapport aux estimations initiales.

Chaque année, le BLS procède à une révision annuelle des chiffres de créations d’emplois. L’estimation de cette révision est publiée à la fin de l’été (c’est le chiffre du jour), puis la révision finale est publiée en février.

Une révision qui change tout ?

Les chiffres de créations de postes publiés chaque mois sont basés sur des enquêtes, dont les taux de réponse ont beaucoup diminué ces dernières années, ce qui n’aide pas à avoir une image fidèle de la réalité.

Il faut donc par la suite mettre en cohérence les enquêtes avec des données "dures". D’où une révision annuelle basée sur le recensement trimestriel sur l’emploi et les salaires (QCEW : Quarterly Census of Employment and Wages), qui dénombre les emplois couverts par le régime fiscal de l’assurance chômage.

Ce que l’on constate cette année, comme en 2024, c’est que la révision est très importante. En rythme mensuel, c’est 76 000 emplois de moins. Cela donne une moyenne de créations entre avril 2024 et mars 2025 de 71 000. Imaginez comme les réactions de marché et les conversations auraient été différentes avec ces chiffres chaque mois.

Ces dernières semaines, la plupart des données montrent un affaiblissement du marché du travail. Cette révision vient donc un peu plus renforcer les probabilités de baisse de taux de la Fed.

Hier, la Fed de New York a publié son enquête mensuelle sur les anticipations des consommateurs, dans laquelle on constate une forte augmentation du nombre de répondants estimant qu'il serait plus difficile de retrouver un emploi en cas de chômage. La probabilité anticipée de retrouver un travail dans une telle situation est tombée à 44,9 %, soit le niveau le plus bas depuis juin 2013.

Pression sur le BLS

Politiquement, cette révision peut néanmoins permettre à Donald Trump de dire qu’il a hérité d’un marché de l’emploi déjà en cours d’affaiblissement, puisque la période couvre seulement trois mois de sa présidence. Trump pourra donc dire que ce sont "Biden’s data" (des chiffres de Biden).

Il a aussi une autre cible toute désignée : le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’organisme qui publie les chiffres de l’emploi, accusé de faillir à sa mission de fournir des données fiables.

En réalité, les révisions sont un processus normal pour un organisme statistique. Au fur et à mesure du temps, plus de données sont collectées, ce qui permet d’affiner les estimations. Comme le rappelle à juste titre Neil Dutta de Renaissance Macro : "le seul pays qui ne révise pas ces statistiques, c’est la Chine". Or, personne n’accorde beaucoup de crédibilité aux statistiques chinoises.

Si les estimations du BLS sont moins fiables, c’est essentiellement pour deux raisons. D’abord, parce que les taux de réponse aux enquêtes ont chuté depuis la pandémie. Ensuite, à cause du manque de moyens de l’agence, dont les financements ont baissé de 20% depuis 2010 selon les calculs de Bloomberg.

Dans l’immédiat, Donald Trump ne peut de toute façon pas faire grand-chose de plus. Il a déjà limogé la responsable du Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, début août, à la suite d’un rapport sur l’emploi décevant.

Pour la remplacer, il a nommé l’actuel chef économiste de la Heritage Foundation, influent think tank conservateur, E.J. Antoni, qui doit encore être confirmé par le Sénat.