Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Au mois d'août, les créations d'emploi ont été bien plus faibles qu'anticipé. Mais les indices américains ouvrent en hausse, car cela renforce les anticipations de baisse de taux de la Fed. Si une baisse d'un quart de point le 17 septembre paraissait acquise, la question du 50 points de base pourrait revenir sur la table.

Encore un rapport sur l’emploi décevant. Au mois d’août, l’économie américaine a créé 22 000 emplois, contre une estimation médiane à 75 000.

A cela, il faut ajouter des révisions négatives pour les deux mois précédents pour un total de 21 000 postes. Le mois de juin a ainsi été négatif (-13000), mettant fin à une série de 53 mois de créations de poste.

Le chiffre du jour confirme la tendance des mois précédents, et le net ralentissement des créations d’emploi. La moyenne à trois mois est désormais de 29 000, contre 200 000 au début de l’année.

Comme anticipé, le taux de chômage remonte de 4.2% à 4.3%, un niveau plus vu depuis 2021.

La question qui anime Wall Street et la Fed, c’est de savoir si les faibles créations d’emploi sont le résultat d’un problème d’offre ou d’un problème de demande. Est-ce que les entreprises recrutent moins ? Ou est-ce qu’il y a moins de main d’œuvre disponible parce que la politique migratoire de l’administration Trump est beaucoup plus stricte ?

Ralentissement du marché du travail

Les deux sont probablement vrais. Les fortes créations d’emploi des dernières années sont à mettre en regard d’une importante immigration. Avec la fermeture des frontières, il ne faut plus s’attendre à 150 000 créations de postes par mois en rythme de croisière. Il y a donc un sujet sur l’offre.

Mais il y a aussi un problème de demande. En effet, le rapport sur l’emploi publié aujourd’hui vient après une série de données décevantes cette semaine. L’enquête ADP sur l’emploi privé a fait état de 54 000 créations de postes contre 65 000 attendus, tandis que les ouvertures de postes (mesurées par l’enquête JOLTS) continuent de baisser. Le ratio entre le nombre de personnes au chômage et les postes à pourvoir est ainsi passé en-dessous de 1 pour la première fois depuis 2021.

A cela, on peut ajouter l’enquête Challenger qui a fait état de plus de licenciements que prévu au mois d’août. Enfin, les inscriptions continues au chômage restent proches de leur plus haut depuis la pandémie de Covid, à plus de 1.9 millions.

25 ou 50 ?

Tout cela renforce la vision portée par Christopher Waller. Selon lui, il faut davantage se préoccuper des risques sur l’emploi que des risques sur l’inflation. Si les droits de douane entrainent des hausses de prix, ils ne devraient pas relancer l’inflation si le marché du travail ralentit. Une vision que Jerome Powell avait endossé à Jackson Hole.

Sur les marchés, les mouvements sont assez clairs : l’or et l’eurodollar sont en hausse, le 2 ans américain est à son plus bas niveau de l’année, et le S&P 500 ouvre en hausse, après une clôture record hier soir.

Pourquoi ? Parce que les chiffres du jour renforcent le scénario central : une baisse des taux de la Fed le 17 septembre. Si tout le monde se préparait à une baisse d’un quart de points, la question du 50 points de base pourrait revenir sur la table. Selon l’outil FedWatch du CME, la probabilité d’une baisse de 50 points de base est désormais de 12% (contre une probabilité nulle ce matin).

La séquence actuelle rappelle celle que nous avions vécu l’an dernier. Après des chiffres d’emploi décevants durant l’été, la Fed avait entamé son cycle d’assouplissement monétaire par une baisse de…50 points de base.