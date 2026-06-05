L'emploi américain reprend de la vitesse et complique la tâche de la Fed
Les données officielles et alternatives convergent vers une reprise plus nette du marché du travail américain, alors que l'inflation reste encore trop élevée pour justifier des baisses de taux de la Fed.
Les signaux publiés ces derniers jours dessinent un marché du travail américain plus robuste qu'attendu. Selon le Bureau of Labor Statistics, l'économie américaine a créé 172 000 emplois en mai, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,3%. Les chiffres de mars et d'avril ont en outre été révisés à la hausse de 93 000 postes au total, ce qui porte la moyenne des trois derniers mois à environ 188 000 créations d'emplois, son rythme le plus solide depuis le début de l'année.
Cette amélioration ne repose pas uniquement sur les statistiques officielles. Automatic Data Processing (ADP), qui publie chaque mois une estimation de l'emploi privé aux Etats-Unis à partir des données de ses clients, a recensé 122 000 créations nettes d'emplois en mai, son meilleur chiffre depuis janvier 2025. La moyenne sur trois mois remonte également à son plus haut niveau depuis fin 2024/début 2025 à 96 000 postes, confirmant une inflexion après un second semestre 2025 soft.
Les données internes de Bank of America Institute vont dans le même sens. La banque observe que le nombre de comptes clients recevant un salaire a accéléré en mai, avec une progression de 1,4% sur un an en moyenne mobile de trois mois, contre 1% en avril. Fait intéressant, la banque a indiqué que l'amélioration semble surtout portée par les emplois à faibles revenus.
Les prélèvements fédéraux sur les salaires, suivis à partir des données quotidiennes du Trésor par TaxTracking, renforcent encore ce diagnostic. Leur croissance a atteint 6,4% sur un an en mai, après 4% en avril.
Tous ces indicateurs ne mesurent pas exactement la même chose, mais leur message commun complique le scénario de baisse des taux, alors que l'inflation reste proche de 3%.
Automatic Data Processing, Inc. est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités :
- développement de solutions de gestion de l'emploi aux petites et moyennes entreprises (67,5% du CA) ;
- développement de solutions de gestion des ressources humaines (32,5%) : prestations d'audit, de conseil en organisation, développement de solutions de gestion (de la paie, de l'administration du personnel, des déclarations sociales, du temps et des activités, des carrières et des compétences), prestations de formation, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (88,4%), Europe (7,5%), Canada (2,4%) et autres (1,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.